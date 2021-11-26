سياسة
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مركز أبحاث سوري يعتذر عن خطأ بكتاب دراسي اعتُبر "مسيئاً إلى النبي"
اعتذر مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث للشعب السوري في المناطق المحررة، عن خطأ غير مقصود حصل في الرسوم المرافقة لدروس في كتاب منهج السيرة النبوية الذي يدرس في المناطق المحررة بشمال سوريا.
مركز أبحاث سوري يعتذر عن خطأ بكتاب دراسي اعتُبر "مسيئاً إلى النبي"
المركز المشرف على تأليف الكتاب قال إن الخطاً غير متعمد ويجري حالياً تدقيق جديد للكتاب  
26 نوفمبر 2021

اعتذر مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث للشعب السوري في المناطق المحررة، عن "خطأ غير مقصود حصل في أحد كتب مناهج السيرة النبوية.

وقال المركز في بيان عبر صفحته في فيسبوك: "إننا في المركز نؤكد عدم تقصدنا للخطأ غير المتعمّد الحاصل في كتاب السيرة؛ حيث أرسل إلى وزارة التربية التركية الملف غير المعتمد بصيغته النهائية، فقد جاءت الملاحظات والتصحيحات من الوزارة على بعض الصور، وبعد تصحيحها تم رفع الملف بصيغته القديمة خطأ إلى الوزارة من غير تصحيح".

وأكد المركز عدم وجود علاقة لوزارة التربية التركية بهذا الخطأ.

وقال الدكتور عماد الدين الرشيد مدير مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث -المُشرف على الكتاب- في تسجيل صوتي إنّه يؤكّد فيه "سحب الكتاب من التداول بعد الإجماع على الخطأ الكبير الموجود فيه".

وأصدر مركز "الاستشراف" للدراسات والأبحاث بياناً توضيحاً بيّن فيه أنّ الرسوم المرفقة في الدروس ليست من أحداث السيرة ولا تعبّر عنها.

وأضاف المركز أنّه "حين تتابعت عليه التساؤلات بأنّ وضع صور تعبيرية بهذا الشكل تحت عنوان الدرس هو جزء كبير من تعزيز الوهم، طلب من وزارة التربية سحب الكتاب لمعالجة الأمر".

وشدد المركز على أنه في هذه المرحلة يدقق الكتب من جديد، وذلك للتأكد مرة أخرى من سلامتها من مثل هذه الأخطاء غير المقصودة.

وكان نشطاء قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها من كتابَي السيرة النبوية لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي وزّعتها مديرية التربية في مدينة الباب شرقي حلب على طلاب الابتدائية في المنطقة، تظهر فيها رسوم كرتونية "تعبيرية" مرتبطة بقصص السيرة النبوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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