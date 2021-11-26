تعتمد هولندا وبلجيكا الجمعة حزمة إجراءات وقائية جديدة تهدف إلى الحد من الأعداد الهائلة للإصابات بكورونا.

من جانبها قررت بريطانيا غلق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء، بعدما رصدت متحورة جديدة في جنوب إفريقيا.

وأصبحت أوروبا مجدداً بؤرة عالمية للوباء في وقت خفضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات المضادة للمرض بنسبة 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وغداة تشديد الإجراءات في فرنسا وتجاوز عتبة 100 ألف وفاة في ألمانيا، تستعد هولندا وبلجيكا المجاورتان لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها، خصوصاً في هولندا، التي شهدت موجة من الاحتجاجات هذا الأسبوع.

أسوأ من السيناريو المتشائم

في بلجيكا أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد "أعلى من الاتجاهات الأكثر تشاؤماً" التي حددها الخبراء الأسبوع الماضي.

ودعا لاجتماع عاجل الجمعة لمسؤولي مقاطعات البلاد لاتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة.

وسجلت الإصابات اليومية في بلجيكا الاثنين عدداً قياسياً منذ بدء انتشار الوباء في مارس/آذار 2020، مع 23621 حالة جديدة رصدها معهد الصحة العامة (سيانسانو).

المتحورة الجديدة "B.1.1.529"

في مواجهة التفشي المتجدد لكوفيد-19 تشدد الدول الأوروبية الإجراءات مع استئناف إغلاق الحدود.

فقد أعلنت بريطانيا الخميس أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول إفريقية دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب إفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحّة البريطاني ساجد جاويد إنّ قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر الجمعة في الساعة 12:00 ت.غ.

وقال عالم الأوبئة توليو دي أوليفيرا خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت برعاية وزارة الصحة الجنوب إفريقية إن المتحورة "B.1.1.529" لديها عدد "مرتفع جداً" من التحولات "ورصدنا قدرة كبيرة على الانتشار السريع".

وقد تجعل التحولات في الفيروس الأصلي المتحورات أشد عدوى وصولاً إلى جعلها النسخة المهينة كما حصل مع المتحورة دلتا التي كشفت أساساً في الهند.

في هذه المرحلة قال علماء جنوب إفريقيون إنهم عاجزون عن الجزم بأن اللقاحات المتوافرة حالياً فعالة في محاربة الشكل الجديد من الفيروس.

وسجلت حتى الآن 22 إصابة في صفوف الشباب خصوصاً على ما أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية. وسجلت حالات أيضاً في بوتسوانا المجاورة وفي هونغ كونغ لدى شخص عائد من رحلة إلى جنوب إفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "تتابع من كثب" المتحورة الجديدة وستعقد اجتماعاً الجمعة لتحديد خطورتها.

ويفيد العلماء بأنّ المتحورة "B.1.1.529" تحمل ما لا يقل عن 10 نسخ مختلفة في مقابل نسختين للمتحورة دلتا.