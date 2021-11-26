سياسة
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أزمة متصاعدة.. فرنسا: وزيرة الداخلية البريطانية لم تعد موضع ترحيب
أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أن وزيرة الداخلية البريطانية "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع تستضيفه فرنسا بشأن قضية المهاجرين، وتصاعدت حدة الخلاف بين البلدين عقب غرق قارب قرب مدينة كاليه الفرنسية، كان متجهاً لبريطانيا وعلى متنه 50 مهاجراً غير نظامي.
أزمة متصاعدة.. فرنسا: وزيرة الداخلية البريطانية لم تعد موضع ترحيب
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال إن الرسالة التي بعث بها جونسون إلى ماكرون افتقرت للياقة الرسمية / Reuters
26 نوفمبر 2021

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال الجمعة، إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أبلغ نظيرته البريطانية بريتي باتيل بأنها "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع تستضيفه فرنسا الأحد، بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين.

يأتي ذلك بعد رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد فيها تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وقال أتال لتلفزيون (بي.إف.إم) بخصوص رسالة جونسون "تلك الرسالة تفتقر للياقة الرسمية ومحتواها غير لائق".

وفي إطار تعليقه على الخطوة الفرنسية، قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إن بلاده تأمل أن تعيد فرنسا النظر في إلغاء دعوة وزيرة الداخلية لحضور اجتماع مقرر عقده مطلع الأسبوع لمناقشة قضية المهاجرين غير النظاميين.

وقال شابس في حديث إلى بي.بي.سي نيوز "لا يمكن لأي دولة أن تعالج هذا الأمر بمفردها، لذا آمل أن يعيد الفرنسيون التفكير في المسألة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس أنه وجّه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تتضمن خطة من 5 خطوات لمحاربة الهجرة غير النظامية عبر المانش (القناة الإنجليزية).

ويأتي ذلك على خلفية غرق قارب، الأربعاء، بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش، كان على متنه نحو 50 مهاجراً غير نظامي، يسعون للوصول إلى بريطانيا، ما أسفر عن مصرع 27 بينهم 5 سيدات وطفلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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