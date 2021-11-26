سياسة
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رفضاً لمقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل.. أردنيون يخرجون بمسيرة احتجاجية
آلاف الأردنيين يخروج في مسيرة احتجاجية رفضاً لمقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل. وكانت قوى شعبية وحزبية ونقابية بالأردن دعت لتنظيم المسيرة الاحتجاجية رفضاً للدخول مع إسرائيل في عملية تفاوضية للبحث بجدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
رفضاً لمقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل.. أردنيون يخرجون بمسيرة احتجاجية
الأردن أعلن توقيع إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل / AA
26 نوفمبر 2021

نظم آلاف الأردنيين الجمعة مسيرة احتجاجية لرفض "مقايضة الكهرباء بالماء" مع إسرائيل.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل (مسافة تقدر بنحو كيلومتر) وسط وجود أمني مشدد بالعاصمة عمان، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ودعت قوى شعبية وحزبية ونقابية بالأردن إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية لرفض الدخول مع إسرائيل في عملية تفاوضية للبحث بجدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

والاثنين أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً".

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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