نظم آلاف الأردنيين الجمعة مسيرة احتجاجية لرفض "مقايضة الكهرباء بالماء" مع إسرائيل.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل (مسافة تقدر بنحو كيلومتر) وسط وجود أمني مشدد بالعاصمة عمان، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ودعت قوى شعبية وحزبية ونقابية بالأردن إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية لرفض الدخول مع إسرائيل في عملية تفاوضية للبحث بجدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

والاثنين أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً".

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.