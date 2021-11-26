سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | نشطاء المناخ يستهدفون مخازن لأمازون احتجاجاً على "الجمعة السوداء"
استهدف نشطاء المناخ 13 مخزناً من مخازن شركة أمازون الجمعة بأماكن مختلفة في بريطانيا، في احتجاج على عملاق التجارة الإلكترونية يوم "الجمعة السوداء"، ووصف النشطاء "الجمعة السوداء" بأنها "تمثل هوس استهلاك مُفْرط لا يتماشى مع كوكب صالح للعيش".
بالصور | نشطاء المناخ يستهدفون مخازن لأمازون احتجاجاً على "الجمعة السوداء"
مراسل لرويترز عند مخزن أمازون بميناء تيلبري بشرق إنجلترا قال إن المحتجين أغلقوا المدخل / Reuters
26 نوفمبر 2021

استهدف نشطاء 13 مخزناً من مخازن شركة أمازون بأماكن مختلفة في بريطانيا في احتجاج على عملاق التجارة الإلكترونية يوم "الجمعة السوداء" الذي وصفته جماعة (إكستينكشن ريبيليون) المطالِبة بالحفاظ على الطبيعة بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك المُفرْط.

وقالت الجماعة: "الجمعة السوداء تمثل هوس استهلاك مفرط لا يتماشى مع كوكب صالح للعيش".

وأضافت: "أمازون وأمثالها من الشركات استفادت من رغبتنا في أن ننعم برغد العيش وأذْكت النزعة الاستهلاكية المتفشية على حساب عالم الطبيعة".

وقال مراسل رويترز عند مخزن أمازون بميناء تيلبري شرقي إنجلترا إن المحتجين أغلقوا المدخل.

ورفع النشطاء لافتات كُتب عليها: "الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب" و"جريمة أمازون" و"نمو لا يفنى.. كوكب يفنى".

وقالت الجماعة إن إغلاقاً مماثلاً يحدث أيضاً عند مخازن أمازون في مدن منها مانشستر ونيوكاسل وبريستول وكذلك في مخازن بألمانيا وهولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us