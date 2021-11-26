استهدف نشطاء 13 مخزناً من مخازن شركة أمازون بأماكن مختلفة في بريطانيا في احتجاج على عملاق التجارة الإلكترونية يوم "الجمعة السوداء" الذي وصفته جماعة (إكستينكشن ريبيليون) المطالِبة بالحفاظ على الطبيعة بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك المُفرْط.

وقالت الجماعة: "الجمعة السوداء تمثل هوس استهلاك مفرط لا يتماشى مع كوكب صالح للعيش".

وأضافت: "أمازون وأمثالها من الشركات استفادت من رغبتنا في أن ننعم برغد العيش وأذْكت النزعة الاستهلاكية المتفشية على حساب عالم الطبيعة".

وقال مراسل رويترز عند مخزن أمازون بميناء تيلبري شرقي إنجلترا إن المحتجين أغلقوا المدخل.

ورفع النشطاء لافتات كُتب عليها: "الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب" و"جريمة أمازون" و"نمو لا يفنى.. كوكب يفنى".

وقالت الجماعة إن إغلاقاً مماثلاً يحدث أيضاً عند مخازن أمازون في مدن منها مانشستر ونيوكاسل وبريستول وكذلك في مخازن بألمانيا وهولندا.