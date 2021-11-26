ذكر رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض أحمد رجائي أن مئات آلاف العمال سيستفيدون من قرار الداخلية السعودية فتح الطيران المباشر بين السعودية وعدة دول من بينها مصر اعتباراً من أول ديسمبر/كانون الأول القادم.

وسمحت وزارة الداخلية السعودية بالقدوم المباشر إلى المملكة من (مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند)، من دون حاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها، على أن يُطبق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك من الأربعاء المقبل.

وأشار رجائي في تقرير نقله موقع "مصراوي" المحلي إلى أن القرار يعد خبراً ساراً لنحو مليون وستمئة ألف عامل مصري، وبخاصة العاملون أصحاب التأشيرات الجديدة، الذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت.

ولفت رجائي إلي أنه يستفيد من هذا القرار أيضاً أصحاب الأعمال السعوديين الذين جمدوا إجراءات استخراج تأشيرات عمل جديدة مما أثر بالسلب على سير أعمالهم.

ويتزامن قرار فتح السفر المباشر مع قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتمديد صلاحية تأشيرات العاملين الموجودين حالياً خارج السعودية إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكذلك تمديد إقامة من تنتهي إقامته حتى هذا التاريخ.

وكانت السعودية فتحت أبوابها ببطء بداية العام الجاري وبدأت تستقبل السياح الأجانب الملقحين منذ الأول من أغسطس/آب الماضي، وقررت تخفيف إجراءات مكافحة كورونا مع انخفاض معدل الإصابات، بما يشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وعودة الملاعب الرياضية إلى استقبال المشجعين المحصنين من الفيروس بكامل طاقتها الاستيعابية.