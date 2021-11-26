سياسة
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سفير إسرائيلي: المُسيّرات الإيرانية التي تستهدف السعودية تحلق بسماء البحرين
قال السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتاي تغنر في حوار له مع موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الطائرات المُسيَّرة الإيرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية تحلق في سماء البحرين قبل الوصول إلى أهدافها.
سفير إسرائيلي: المُسيّرات الإيرانية التي تستهدف السعودية تحلق بسماء البحرين
وقَّعت الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل / AA
26 نوفمبر 2021

قال السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتاي تغنر إن الطائرات المُسيَّرة الإيرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية تحلق في سماء البحرين قبل الوصول إلى أهدافها.

جاء ذلك في حوار له مع موقع "أكسيوس" الأمريكي يوم الخميس. وتحدث السفير خلال حواره عن الجبهات التي فتحتها إيران ضد إسرائيل في أماكن عدة قائلاً: "فتح الإيرانيون جبهة ضدنا في سوريا ولبنان، لكن الآن عندما يلقون بنظرهم عبر الخليج يرون حلفاء لنا على مقربة مباشرة منهم".

وأضاف في إشارة إلى اتفاق إبراهام الموقع في سبتمبر/أيلول العام الماضي: "إسرائيل والبحرين ركزتا في علاقاتهما على التعاون الاقتصادي، غير أن البحرينيين أكدوا بوضوح أنهم لن يتهربوا من التنسيق بشأن إيران".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حفل رسمي استضافه البيت الأبيض، ثم لحقت بهم كل من المغرب والسودان، وعرف باسم "معاهدة أبراهام".

واستطرد السفير قائلاً: "عندما يدور الحديث عن إيران فإن البحرينيين يعلمون ما يتحدثون عنه، فإيران تقع على بعد 90 ميلاً فقط عنهم، وتوجد طائرات مُسيرة إيرانية تحلق فوق رؤوسهم في طريقها إلى مهاجمة السعودية".

وتتهم السعودية إيران باستهداف مواقع داخل أراضيها بطائرات مسيرة تنطلق من إيران أو من مناطق أخرى، كان أبرزها اتهامها باستهداف منشآت شركة أرامكو في سبتمبر/أيلول عام 2019.

من جانبه يرى تغنر أن شراكات إسرائيل المتوسعة في المنطقة "تحرم الإيرانيين من النوم ليلاً".

وأوضح أن نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة الذي سبق أن زار إسرائيل أغسطس/آب الماضي قال له الجمعة الماضية إن المنامة طرحت "استراتيجية شاملة للسلام الدافئ مع إسرائيل" تشمل مختلف نواحي العلاقات بين الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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