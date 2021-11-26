شدّدت دول أوروبية وآسيوية قيود السفر الجمعة، بعد رصد سلالة جديدة متحوّرة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قد تكون مقاومة للقاحات، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند ضمن من أعلنوا تشديد القيود عند الحدود.

وحظرت بريطانيا رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وبلدان مجاورة وطلبت من مواطنيها العائدين من هناك الخضوع لحجر صحي. وبعد ساعات من تلك الخطوة حذّرت منظمة الصحة العالمية من اتّخاذ إجراءات متعجّلة.

لكن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنّ الاتحاد الأوروبي أيضاً يسعى لوقف السفر الجوي من المنطقة.

ولا يزال العلماء يدرسون السلالة الجديدة التي رُصدت لأوّل مرّة هذا الأسبوع، لكن الأنباء حولها هزّت أسواق الأسهم والنفط العالمية وسط مخاوف من قيود جديدة تضرّ بالاقتصادات الضعيفة بالفعل في جنوب القارة الإفريقية.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنّ السلالة المتحوّرة (B.1.1.529) تحتوي على "بروتين تاجي" يختلف تماماً عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مدى فاعلية اللقاحات الراهنة الفعالة مع السلالة دلتا شديدة العدوى.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً في جنيف، وقال المتحدّث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إنّ الخبراء يناقشون المخاطر التي تشكّلها سلالة (B.1.1.529).

وبخصوص الفترة الحالية، حذّرت المنظمة من القيود المفروضة على السفر.

وقال ليندماير في إفادة صحفية في جنيف: "في هذه المرحلة نحذّر من فرض إجراءات تتعلّق بالسفر (...) وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمرّ الدول في تطبيق نهج علمي يستند إلى تقييم المخاطر عند تطبيق" القيود.

وأضاف أنّه سُجّل ما يقرب من 100 تسلسل للمتحوّر الجديد، وأنّ التحليل المبكّر يُظهِر أنّ له "عدداً كبيراً من الطفرات"، بما يستدعي مزيداً من الدراسات.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنّ السلالة الجديدة انتقلت على الأرجح إلى بلدان أخرى.

وفرضت إسرائيل اليوم الجمعة حظراً على السفر يشمل معظم دول إفريقيا، وقال رئيس وزرائها نفتالي بينيت إنّه سُجّل بضع حالات مصابة بالسلالة المتحوّرة في إسرائيل.

هل فات أوان قيود السفر؟

ذكر خبير في علم الأوبئة في هونغ كونغ أنّه قد يكون أوان تشديد قيود السفر فات.

وقال بن كاولينغ من جامعة هونغ كونغ: "أعتقد أنّ علينا أن نُقِرّ بأنّ هذا الفيروس في أماكن أخرى في الأغلب، لذلك إذا أغلقنا الأبواب الآن فقد يكون الأوان فات".

واكتُشَِفَت السلالة الجديدة في هونغ كونغ وبوتسوانا حسبما ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية.

وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى بدأت بالفعل توسيع نطاق تقديم جرعات معزّزة من لقاحات كورونا وتشديد قيود المكافحة مع اجتياح موجة رابعة من الجائحة القارة مع تفشّي السلالة دلتا. وأعلن كثير من البلدان الأوروبية تسجيل زيادة قياسية في الإصابات.

تأتي الموجة الجديدة مع بدء موسم الشتاء في أوروبا والولايات المتحدة وبدء تجمّع مزيد من الناس في أماكن مغلقة قبل موسم عيد الميلاد، الأمر الذي يوفّر بيئة خصبة لانتشار العدوى.

وفرضت إيطاليا اليوم الجمعة حظراً على دخول مَن زار دول جنوب القارة الإفريقية خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وفي ألمانيا قال مصدر بوزارة الصحة إنّ البلاد ستُعلن جنوب إفريقيا "منطقة سلالة متحوّرة".

ووقفت فرنسا كل الرحلات القادمة من جنوب إفريقيا لمدة 48 ساعة، وستحظر البحرين وكرواتيا الرحلات الآتية من بعض الدول.

وأصدرت الهند مذكّرة إرشاديّة لجميع الولايات باختبار وفحص المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا ودول أخرى "محلّ خطر"، في حين شدّدت اليابان القيود على القادمين من جنوب إفريقيا وخمسة بلدان إفريقية أخرى.

ويجتاح فيروس كورونا العالم منذ عامين بعد رصده لأول مرة في وسط الصين، وأصاب نحو 260 مليون شخص، وأودى بحياة 5.4 مليون في أنحاء العالم.