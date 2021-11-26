قال المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، إنّ جونسون ليس نادماً على رسالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن معالجة أزمة المهاجرين وإنّه كتبها "بروح الشراكة والتعاون".

وردّاً على الرسالة قال ماكرون لبريطانيا إنّ عليها أن تتعامل مع الأمر بجدية وإلّا ظلّت بمنأى عن المناقشات حول كيفية كبح تدفُّق المهاجرين الهاربين من الحرب والفقر في بلادهم عبر القنال الإنجليزي.

وقال المتحدّث باسم جونسون عن أزمة المهاجرين: "نأخذ هذه القضية بجدية بالغة".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان جونسون يأسف على إرسال الرسالة ونشرها على تويتر، قال المتحدّث: "لا، رئيس الوزراء والرئيس ماكرون يدركان أهمية الوضع الذي يواجهانه، وسترون من لهجة الرسالة أنّ الأمرَ يتعلّق بتعميق تعاوننا القائم".

وكان جونسون حدّد في رسالته خطوات قال إنّها تهدف إلى ردع المهاجرين عن رحلات الهجرة غير المشروعة والمحفوفة بالمخاطر عبر المياه الفاصلة بين البلدين.

وشدّد جونسون في رسالته على ضرورة أن توافق فرنسا على تسيير دوريات مشتركة على شواطئها وعلى استعادة المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا.

واستياءً من الرسالة ألغت الحكومة الفرنسية دعوة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى اجتماع مقرّر عقده الأحد في كاليه.