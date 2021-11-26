سياسة
3 دقيقة قراءة
اشتباكات بين الشرطة ومحتجّين جرّاء أزمة نقص المياه.. ماذا يحدث وسط إيران؟
ذكرت وسائل إعلام أنّ الشرطة الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص في مدينة بوسط البلاد كانوا يحتجّون لمطالبة الحكومة باتّخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف وأزمة نقص المياه.
اشتباكات بين الشرطة ومحتجّين جرّاء أزمة نقص المياه.. ماذا يحدث وسط إيران؟
جانب من المظاهرات ضد على الجفاف وأزمة نقص المياه بمحافظة أصفهان الإيرانية / AP
26 نوفمبر 2021

أظهرت مقاطع مصوَّرة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في الحوض الجافّ لنهر زايندهرود.

ويتوافق التسجيل المصوَّر مع السمات المعروفة للمنطقة، على الرغم من عدم التمكّن من الوصول إلى ناشري المواد الأصلية.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى اضطرابات مماثلة في شوارع أصفهان القريبة.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية إنّ قوة مكثَّفة أنهت تجمُّع نحو 500 شخص في أصفهان، عقب رشق المتظاهرين الشرطة بالحجارة وإشعالهم النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.

وذكر تقرير منفصل نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية أنّ جناة مجهولين دمّروا خط أنابيب ينقل المياه من أصفهان إلى مقاطعات أخرى الليلة الماضية.

وحسب ما ورد، أنهى مزارعون احتجاجاً استمرّ قرابة أسابيع في المنطقة الخميس، بعد أن وعدت السلطات بتعويضهم عن الخسائر الّتي تَكبَّدوها في المناطق المنكوبة بالجفاف وسط إيران.

ونشر التليفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجافّ.

وأظهر مقطع مصوَّر نُشر على مواقع للتواصل الاجتماعي ردّد خلاله المحتجّون عبارة "حرام عليكم".

وخلال الليل فرّق رجال مجهولو الهوية مزارعين يشاركون في اعتصام سلمي منذ أسبوعين في المنطقة التي يضربها الجفاف بعد أن أشعلوا النار في خيامهم.

وأفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ قوات الأمن هي التي فرقتهم، لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت إنّ "بلطجية" فعلوا ذلك.

وتعاني إيران مشكلة الجفاف منذ نحو 30 عاماً، لكنّها تفاقمت خلال العقد الماضي، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتقول منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية إنّ ما يُقدَّر بنحو 97% من البلاد يواجه الآن مستوى مُعيّناً من الجفاف.

وكانت المنطقة الزراعية حول أصفهان تُزوَّد بشكل جيد من نهر زايندهرود، لكن المصانع القريبة اعتمدت عليه بشكل متزايد على مر السنين.

وفي عام 2012 اشتبك مزارعون مع الشرطة في بلدة بإقليم أصفهان مما أدّى إلى كسر أنبوب مياه يحوّل نحو 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً إلى مقاطعة مجاورة. واستمرت احتجاجات مماثلة بشكل متقطّع منذ ذلك الحين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us