مع ظهور متحورة جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تغلق، إذ قررت دول أوروبية عدة الجمعة تعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد، فيما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجراً صحياً.

وأُعلنَ اكتشاف المتحورة الجديدة التي قد تكون شديدة العدوى في جنوب إفريقيا الخميس، كما أُعلنَ رصد إصابة أولى بها في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

وصنّفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد باعتباره فيروساً شديد العدوى ومثيراً للقلق، وأُطلِق عليه اسم "أوميكرون".

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وتركيا وأمريكا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرعة"، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في بيان: "قلقنا الفوري هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات".

تراجع حاد في البورصات العالمية

تريد فرق أوروبية مشاركة في بطولة يونايتد للرغبي مغادرة جنوب إفريقيا، حيث يفترض أن تخوض اليوم السادس من البطولة التي تجمع بين أندية اسكتلندا وويلز وإيطاليا وإيرلندا وجنوب إفريقيا.

وانسحب نحو 15 لاعباً بريطانياً وإيرلندياً من باقي مباريات جوهانسبرغ المفتوحة للغولف التي بدأت الخميس.

وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة التي اكتُشفت فيما تسبّب القيود الصحية توتراً اجتماعياً واستمرار عدم الثقة بالتطعيم، في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وخسرت بورصة طوكيو 2,53 بالمئة عند الإغلاق فيما تراجعت بورصتا فرانكفورت ولندن أكثر من 3 بالمئة في بداية الجلسة وانخفض مؤشر "كاك 40" الرائد في بورصة باريس بنسبة 3.33 بالمئة عند الساعة 11:10ت.غ.

وكانت إيطاليا منعت من دخول أراضيها الجمعة أي شخص زار جنوب إفريقيا "في الأيام الـ14 الماضية".

في آسيا أعلنت سنغافورة حظراً مماثلاً يبدأ تطبيقه الأحد باستثناء مواطنيها والمقيمين فيها.

في ألمانيا، حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة مئة ألف الخميس، لن يُسمح إلا للمواطنين الألمان بالعودة من جنوب إفريقيا اعتباراً من مساء الجمعة، بشرط احترام الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ولو كانوا ملقحين.

وأعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس شبان أن "آخر شيء نريده الآن هو إدخال متحورة جديدة تسبب مزيداً من المشكلات".

وبلغ بعض المستشفيات طاقته القصوى في ألمانيا، فيما يتعلق الجدل حالياً بفرض اللقاح الإلزامي كما قررت النمسا للتو.

من جهتها أعلنت تركيا على لسان وزيرها للصحة فخر الدين قوجة، حظر الرحلات القادمة من 5 دول إفريقية هي بوتسوانا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي، بسبب انتشار المتحوّر الجديد لكورونا فيها.

وفي تغريدة على تويتر أكّد وزير الصحة التركي أنّ الحظر يبدأ تنفيذه على الفور اعتباراً من مساء الجمعة.

"إمكانية انتشار سريع"

أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى "أسابيع عدة".

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة، إن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلَّفين مراقبة التطورات في فيروس كورونا يجتمعون مع ذلك الجمعة لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سُمّيت "أوميكرون" على أنها "مقلقة" أو "يجب مراقبتها".

حتى الآن سُجلت 22 إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد معظمها لدى شباب حسب المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

وسُجّلت إصابات في بوتسوانا وإصابة في هونغ كونغ لشخص عائد من رحلة إلى جنوب إفريقيا.

وأعلنت إسرائيل عن إصابة بالمتحورة الجديدة "لشخص عاد من ملاوي" حسب وزارة الصحة التي تحدثت عن "حالتين أخريين لشخصين عادا من الخارج" ووُضعا في الححجر.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن هؤلاء الثلاثة طُعّموا ضد كوفيد-19 بلا تحديد لعدد الجرعات أو نوع اللقاح.

في هذه المرحلة يبدو العلماء في جنوب إفريقيا غير متأكدين من فاعلية اللقاحات الموجودة ضدّ الشكل الجديد للفيروس.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفييرا في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة بجنوب إفريقيا إن المتحورة الجديدة تنطوي على عدد "كبير جداً" من الطفرات "ويمكننا أن نرصد إمكان انتشارها بسرعة كبيرة".

ويفيد علماء بأنّ المتحورة "أوميكرون" تحمل ما لا يقلّ عن 10 نسخ مختلفة في مقابل نسختين للمتحورة دلتا.

يمكن أن يؤدي تحول الفيروس الأوليّ إلى جعله أكثر قابلية للانتقال إلى درجة تجعل المتحورة سائدة.

وقال البروفيسور ريتشارد ليسيلز إن "ما يقلقنا هو أن هذه المتحورة قد لا تكون لديها قدرة انتقال متزايدة فحسب، بل قد تكون قادرة على اختراق أجزاء من جهاز المناعة لدينا".

وحصل نحو 54 بالمئة من سكان العالم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكوفيد-19، لكن تلقّى 5,6 بالمئة فقط في البلدان المنخفضة الدخل اللقاح حسب موقع "أور وورلد إن داتا".

وفي جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً في القارة، طُعّم 23,8 بالمئة من السكان بشكل كامل.

وتسبب وباء كورونا في وفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى حصائل رسمية.

وفي المجموع، أودى الفيروس بأكثر من 5,16 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية عام 2019. إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.