سياسة
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تونس.. الشرطة تصيب مسلحاً حاول اقتحام وزارة الداخلية
أظهر فيديو رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ مسلحاً حاول اقتحام وزارة الداخلية، لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وسيطروا عليه ونُقل إلى المستشفى‭‭.‬‬
تونس.. الشرطة تصيب مسلحاً حاول اقتحام وزارة الداخلية
الشرطة التونسية - أرشيفية / AFP
26 نوفمبر 2021

قال شهود الجمعة، إنّ أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس استنفاراً كثيفاً للشرطة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ الشرطة أحبطت هجوماً.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية التونسية: "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل، أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر فيديو لم يُتثبَّت من صحته، رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت إذاعة "موزاييك" إنّ "أعوان دورية (للشرطة) متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة (في العاصمة تونس) تصدّوا لشابّ كان يحمل سلاحاً أبيض، يُرجَّح أنّه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة".

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمِّها، أنّه "جرى التعامل معه (المسلّح) بإطلاق رصاصة عليه أصابت إحدى ساقيه لتتمّ السيطرة عليه وطلب سيارة إسعاف تولّت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشدّدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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