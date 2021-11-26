قال شهود الجمعة، إنّ أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس استنفاراً كثيفاً للشرطة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ الشرطة أحبطت هجوماً.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية التونسية: "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل، أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر فيديو لم يُتثبَّت من صحته، رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت إذاعة "موزاييك" إنّ "أعوان دورية (للشرطة) متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة (في العاصمة تونس) تصدّوا لشابّ كان يحمل سلاحاً أبيض، يُرجَّح أنّه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة".

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمِّها، أنّه "جرى التعامل معه (المسلّح) بإطلاق رصاصة عليه أصابت إحدى ساقيه لتتمّ السيطرة عليه وطلب سيارة إسعاف تولّت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشدّدة".