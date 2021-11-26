سياسة
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هل يُحضَّر لتوأمة بين مدينتين في المغرب وإسرائيل؟
قال القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين إنه يجري "التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتَي أزمور المغربية وكريات يام الإسرائيلية".
هل يُحضَّر لتوأمة بين مدينتين في المغرب وإسرائيل؟
دبلوماسي إسرائيلي يعلن "التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتَي أزمور المغربية وكريات يام الإسرائيلية" / Others
26 نوفمبر 2021

أعلن دبلوماسي إسرائيلي الجمعة، عن "التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتَي أزمور المغربية وكريات يام الإسرائيلية".

جاء ذلك في تغريدة للقائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الرباط بهذا الخصوص.

وقال غوفرين: "يجري حاليا التحضير لتوقيع اتفاق توأمة بين مدينة أزمور المغربية، التي كانت تضم جالية كبيرة من اليهود بداية القرن الماضي، ومدينة كريات يام الإسرائيلية".

واعتبر أن التحضير للتوأمة، من "أجمل مظاهر التجانس الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المغرب وإسرائيل".

وأضاف غوفرين: "نهنئ جميع الأطراف بهذا الإنجاز الرائع".

ولم يحدد المسؤول موعد توقيع تلك الاتفاقية، أو تفاصيل أخرى حول طبيعتها، كما لم يصدر تعليق رسمي مغربي بشأن الموضوع حتى الساعة 15:30ت.غ.

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا نهاية العام الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها منذ عام 2002.

ومنذ ذلك الحين افتُتحت سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة أجراها وزير الخارجية يائير لابيد للرباط في أغسطس/آب الماضي، كما أُعيدَ افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في حين ترتبط مصر والأردن باتفاقيتَي سلام مع إسرائيل منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وأثار هذا التطبيع انتقادات واسعة في المغرب، في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، ومواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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