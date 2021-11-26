سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة بإثيوبيا.. وآبي أحمد من الجبهة: سندفن العدوّ
توعّد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بـ"دفن العدو"، في رسالة قالت وسائل إعلام رسمية إنّها الأولى له من جبهة القتال، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من أنّ النزاع المسلَّح المستمر منذ عام جعل أكثر من مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة بإثيوبيا.. وآبي أحمد من الجبهة: سندفن العدوّ
شوهد آبي أحمد لأوّل مرة الجمعة، وهو يشارك على جبهة القتال ضد جبهة تحرير تيغراي / AA
26 نوفمبر 2021

ذكرت محطة "فانا" التليفزيونية المرتبطة بالدولة الجمعة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على خطّ الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرق البلاد.

وأضافت المحطة أن آبي يرتدي زيّاً عسكريّاً ويتحدّث للتليفزيون بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، أنّ آبي العسكري السابق الذي كان مكلَّفاً اتصالات اللا سلكي قبل ترقيته إلى رتبة ليفتنانت كولونيل، وصل إلى خطوط الجبهة لقيادة هجوم مضادّ على المتمرّدين، بعد أن سلّم نائبه مهامَّه الاعتيادية.

وفي مقابلة مع هيئة إذاعة "أوروميا" الجمعة، قال الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019 إنّه واثق بالنصر على "جبهة تحرير شعب تيغراي" المتمرّدة.

وقال آبي مرتدياً قبعة ونظارات شمسية: "ما ترونه هناك هو جبل سيطر عليه العدو حتّى أمس، والآن تَمكنَّا من السيطرة عليه بالكامل".

وتابع قائلاً: "معنويات الجيش مرتفعة للغاية"، وتعهّد بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمَي تيغراي وعفر.

وأضاف آبي: "لن نتزحزح حتى ندفن العدو ونضمن حرية إثيوبيا. ما نريد أن نراه هو إثيوبيا تقف مستقلة، وسنموت دون ذلك".

وقال: "ليس لدى العدو القدرة على منافستنا، سوف ننتصر".

أزمة جوع

تسببت الحرب في تداعيات إنسانية كبيرة، وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة، إنّ عدد المحتاجين إلى مساعدة غذائية في شمال البلاد ارتفع إلى أكثر من تسعة ملايين شخص.

ويواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة، فيما يبذل عمّال الإغاثة جهوداً مضنية لإيصال إمدادات عاجلة لأشخاص بأمس الحاجة إليها في أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر.

وقال برنامج الأغذية العالمية إنّ الوضع تدهور بشدة في الأشهر القليلة الماضية، فيما يُقدَّر أن 9.4 ملايين شخص معرّضون للجوع "نتيجة مباشرة للنزاع المستمر" مقارنة بنحو 7 ملايين في سبتمبر/أيلول.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة أنّ "إقليم أمهرة، الخط الأمامي للنزاع في إثيوبيا، شهد أعلى نسبة زيادة بـ3.8 ملايين شخص الآن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية".

و"أكثر من 80 بالمئة (أي 7.8 ملايين) من المحتاجين إلى مساعدة في شمال إثيوبيا، هم خلف خطوط المعارك".

وهذا الأسبوع تَمكَّن عمال الإغاثة من توزيع موادّ غذائية في بلدتَي ديسي وكومبولشا في إقليم أمهرة، للمرة الأولى منذ سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي عليهما منذ نحو شهر، وفق برنامج الأغذية، مُضيفاً أنّه سُمِح له بالوصول إلى مستودعاته الأسبوع الماضي.

كما ازداد خطر سوء التغذية في الأقاليم الثلاثة، حيث أظهرت فحوص أن ما بين 16 و28 بالمئة من الأطفال يعانون سوء التغذية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us