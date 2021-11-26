سياسة
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أردوغان: قيمة الفوائد في البنوك ستنخفض ولن ندعها تسحق شعبنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بحفل افتتاح 96 مشروعاً في ولاية إزمير غربي البلاد، إن هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم.
أردوغان: قيمة الفوائد في البنوك ستنخفض ولن ندعها تسحق شعبنا
أردوغان يؤكّد أن هدف الحكومة الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم / AA
26 نوفمبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أنّ هدف حكومته الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بحفل افتتاح 96 مشروعاً في ولاية إزمير غربي البلاد: "قيمة الفوائد (في البنوك) ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا".

وأكد الرئيس التركي أنّ أولويات حكومته هي الوقوف مع المواطنين ودعم أعمالهم.

وأوضح أن بلاده أقدمت على خطوات قطعت الطريق أمام المكايد التي كانت تُنصَب للدول النامية، بزيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة.

وتابع: "مهما فعلوا فلن نتراجع عن الإنتاج وخلق فرص العمل وعن برنامجنا الاقتصادي الذي يركز على الميزان التجاري".

ووصف أردوغان الخطوات الاقتصادية التي يُقدِمون عليها بأنها "أكبر كفاح من أجل الاستقلال الاقتصادي" في تاريخ الجمهورية.

وأعلن أنّ احتياطي البنك المركزي ارتفع من 27.5 مليار دولار إلى 127 مليار دولار حالياً.

واستعرض الرئيس التركي المشاريع الخدمية والطبية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية في البلاد منذ تولِّي حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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