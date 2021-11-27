أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية الجمعة أن خطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-19 في أوروبا "مرتفع أو مرتفع جداً".

يأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" الجديدة التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن "المستوى العام للخطر المتخلق بنسخة أوميكرون بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية يقدر من المرتفع إلى المرتفع جداً".

وسجلت أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث رُصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصاباً.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم "أوميكرون" بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

الاتحاد يعلق السفر إلى 7 دول

من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة تعليق دول التكتل الأوروبي السفر إليها من 7 دول بمنطقة الجنوب الإفريقي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة سلالة كورونا الجديدة.

وكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في تغريدة عبر توتير إن "الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقت على تعليق سريع للسفر مع 7 دول في منطقة الجنوب الإفريقي، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من كورونا هناك".

وأضاف مامر أن "تعليق السفر يشمل 7 دول إفريقية، وهي بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي".

وأكد المتحدث أهمية إجراء الاختبارات والحجر الصحي وتتبع جهات الاتصال للركاب القادمين مؤخراً، لا سيما من تلك البلدان".

وقبل ساعات أوصت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من جنوب إفريقيا والدول الأخرى التي رصدت فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا، وإليها، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

5 دول عربية تحظر السفر إلى جنوب إفريقيا

قررت 5 دول عربية الجمعة حظر السفر أو القدوم من دول إفريقية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف مؤخراً في جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة للسعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر، غداة إعلان اكتشاف السلالة الجديدة من متحور كورونا.

وقالت الداخلية السعودية إنه بسبب ظهور سلالة جديدة من متحور كورونا ببعض الدول تقرر "تعليق الرحلات الجوية من (7) دول (إفريقية) وإليها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس).

والدول وفق "واس" هي "جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني".

كما شمل القرار "تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين القادمين مباشرة وغير مباشرة من تلك الدول على أن يطبق الحجر الصحي 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمة من هذه الدول".

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن بلادها قررت "تعليق دخول المسافرين القادمين من تلك الدول السبعة أيضاً اعتباراً من الاثنين المقبل"، مع استثناءات مشروطة بالحجر أو الفحص لبعض الفئات.

كما يشمل القرار "منع سفر مواطني الإمارات إلى تلك الدول ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية".

وفي وقت لاحق أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان "وقف الطيران المباشر من جنوب إفريقيا وإليها، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الجمعة بشأن المتحور الجديد لكورونا".

كما قرر المجلس إجراءات بحق الدول الإفريقية السبعة، أيضاً تشمل إجراء "فحص الحامض النووي السريع"، وإعادة الراكب حال كانت حالته إيجابية (مصاباً)، أو الحجر الذاتي المنزلي.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان "رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية" لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

فيما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن وزارة الصحة العامة أصدرت الجمعة تحديثاً "يطبق فوراً لقائمة السفر والعودة للدول الحمراء الاستثنائية بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا في إفريقيا" من دون ذكر أسماء الدول.

وبمراجعة الدول المدرجة على القائمة الحمراء الاستثنائية بموقع الوزارة الجمعة تبين إدراج 6 دول هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي مقارنة بما كانت عليه القائمة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

بدورها أعلنت البحرين وضع تلك الدول الستة أيضاً في قائمة "الدول الحمراء" ومنع القادمين منها من دخول البلاد لمواجهة المتحور الجديد، وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

فيما جدد الطيران المدني الكويتي في بيان عبر تويتر "ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين، لانتشار متحور جديد من كورونا"، من دون تفاصيل أكثر.

"قرارات غير مبررة"

من جانبها انتقدت السلطات في جنوب إفريقيا قرارات بعض الدول حظر السفر إليها.

وعلق وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو باهلا على ذلك بأن "الدراسات الأولية تشير إلى أن سلالة كوفيد-19 الجديدة ربما تكون أكثر عدوى"، مضيفاً: "لكن قرارات الدول بفرض قيود على السفر إلى البلاد غير مبررة".

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده الجمعة أن بلاده "تتصرف بشفافية، وقرارات منع السفر تناقض أعراف منظمة الصحة العالمية ومعاييرها".

ولفت إلى أن المتحور الجديد من الفيروس المعروف باسم "أوميكرون" قد ينتشر أسرع من سابقيه "دلتا" و"بيتا"، مبيناً أن من المحتمل أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضده.

بدورها قالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور في بيان إن "جنوب إفريقيا تحترم حق جميع الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها".

وتطرقت الوزيرة إلى قرار المملكة المتحدة حظر السفر إلى جنوب إفريقيا، قائلة عنه "هذا القرار يبدو كأنه قرار متسرع لم توصِ به منظمة الصحة العالمية حتى الآن".

وتابعت: "قلقنا الحالي هو الضرر الذي سيسببه هذا القرار لمجالَي السياحة والأعمال للبلدين"، مضيفة أن بلادها ستنخرط مع السلطات البريطانية لمحاولة إقناعها بإعادة النظر في قرارها.

يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت الخميس حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتاً"، اعتباراً من الجمعة، بسبب ظهور السلالة الجديدة من الفيروس.

والخميس أعلن علماء في جنوب إفريقيا اكتشاف "متحوّرة جديدة مثيرة للقلق" في هذا البلد، مشيرين إلى أنها "تظهر عدداً مرتفعاً جداً من الطفرات" و"قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنها لا تنصح الدول راهناً بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا، في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها. من جانبها أعلنت دول أوروبية مثل بلجيكا الجمعة عن أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم عن تعليقها الرحلات إلى بلدان الجنوب الإفريقي.