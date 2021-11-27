سياسة
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واشنطن: "كل الخيارات" مطروحة فيما يتعلق بالحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا
قالت مسؤولة في الخارجية الأمريكية الجمعة إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالرد على الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا، وأكدت أن تعزيز موسكو "الكبير وغير العادي" لقواتها سيتصدر جدول أعمال قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل.
واشنطن: "كل الخيارات" مطروحة فيما يتعلق بالحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي قالت إنه يوجد العديد من الخيارات للتعامل مع الحشد الروسي / AP
27 نوفمبر 2021

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد الجمعة إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على الحشد العسكري الروسي "الكبير وغير المعتاد" قرب الحدود مع أوكرانيا، وإن حلف شمال الأطلسي سيتخذ قراراً بشأن الخطوة المقبلة بعد مشاورات الأسبوع المقبل.

وأضافت دونفريد للصحفيين في إفادة عبر الهاتف: "كما يمكنكم أن تتوقعوا، كل الخيارات مطروحة وتوجد جعبة تشمل العديد من الخيارات المتنوعة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قلق بشأن الوضع في أوكرانيا، وكرر دعم واشنطن لوحدة أراضي أوكرانيا.

وأضاف أنه سيتحدث "على الأرجح" مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات حلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت دونفريد إن تعزيز موسكو "الكبير وغير العادي" لقواتها سيتصدر جدول أعمال قمة حلف الأطلسي.

وتابعت قائلة: "الأمر يعود الآن إلى الحلف ليقرر ما الخطوات المقبلة التي يريد اتخاذها".

وقالت: "الأسبوع المقبل سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا وسنبدأ مناقشات بشأن ماهية الخيارات المطروحة وما يود حلف شمال الأطلسي فعله بشكل جماعي".

وأثار مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية مما قالوا إنها تحركات غير معتادة للقوات الروسية قرب أوكرانيا بما قد يشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم على جارتها وهو اتهام نفته روسيا ووصفته بأنه نشر للخوف.

ورداً على سؤال عما إذا كان بلينكن سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء و جوده في استوكهولم قالت دونفريد إنه ليس لديها ما تعلنه في هذا الأمر.

وتحدث الجمعة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك في مكالمة عن مخاوفهما بشأن الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان إن الاثنين ناقشا "اللهجة المتشددة" لروسيا تجاه أوكرانيا واتفقا على أن تواصل جميع الأطراف الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات.

وقالت هورن: "أكد السيد سوليفان التزام الولايات المتحدة الراسخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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