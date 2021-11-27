قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن توصيف مجموعة الخبراء العاملين بمنظمة الصحة المتحور الجديد من فيروس كورونا (B1.1.529) الذي اكتشف في جنوب إفريقيا يمثل "متحوراً مثيراً للقلق"، هو أخطر فئة تحذيرية تستخدمها منظمة الصحة العالمية لتتبُّع المتحورات.

ويخص هذا النوع من التحذيرات المتحورات الخطيرة التي قد تنتشر بسرعة أو تسبب مرضاً شديداً أو تقلل من فاعلية اللقاحات أو العلاجات.

وكان آخر متغير لفيروس كورونا حصل على هذا التوصيف هو متغير دلتا، الذي انطلق هذا الصيف وهو يمثل الآن جميع حالات كوفيد تقريباً في الولايات المتحدة.

ووفق منظمة الصحة العالمية فإن النسخة الجديدة، التي تحمل اسم أوميكرون Omicron، تحمل عدداً من الطفرات الجينية التي قد تسمح لها بالانتشار السريع، وربما حتى بين الملقحين.

من جانبهم اتفق علماء مستقلون على أن أوميكرون Omicron يتطلب اهتماماً عاجلاً، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن الأمر سيستغرق المزيد من البحث لتحديد مدى التهديد الذي يشكله. وعلى الرغم من أن بعض المتغيرات المثيرة للقلق مثل متحور دلتا ارتقى إلى تشكيله مخاوف أولية، فإن البعض الآخر كان له تأثير محدود.

وتوضح الصحيفة رأي عالم الأوبئة بجامعة هارفارد ويليام هاناج: "هذا يمكن أن يكون سيئاً، سيئاً للغاية. لكننا لا نعرف ما يكفي لدفع هذه الطفرة".

وتقول الصحيفة الأميركية إن الدكتور هاناج وباحثين آخرين يتحدثون عن أن "اللقاحات ستحمي على الأرجح من أوميكرون، ولكن توجد حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فاعلية الجرعات".

فعندما يتكاثر فيروس كورونا بين البشر تظهر متحورات جديدة باستمرار. معظمها لا تشكل خطراً لكن عندما تظهر سلالات مقلقة تستخدم منظمة الصحة العالمية الأحرف اليونانية لتسميتها. وقد ظهر أول "متحور مثير للقلق" وهو "ألفا"، في بريطانيا أواخر عام 2020، وسرعان ما تبعه بتسمية "بيتا"، المتحور في جنوب إفريقيا.

وحسب نيويورك تايمز فإن أوميكرون ظهرت لأول مرة في بوتسوانا، إذ تتبع الباحثون في جابورون جينات فيروسات كورونا من عينات اختبار إيجابية. وهنا وجدوا أن بعض العينات تشترك في نحو 50 طفرة لم يعثر عليها في مثل هذا المزيج من قبل.