سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل الخطر الأشد على بلادنا
قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني السير نيك كارتر إن روسيا تمثل الخطر الأشد بالنسبة إلى بريطانيا، مؤكداً أن عسكريي بلاده يتابعون الأنشطة الروسية.
رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل الخطر الأشد على بلادنا
كارتر قال إنه بعد الهجوم على عائلة العميل المزدوج سكريبال في سالزبوري أصبح من الواضح أن روسيا تمثل الخطر الأشد على بريطانيا / Reuters
27 نوفمبر 2021

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني السير نيك كارتر إن روسيا "تمثل خطراً أكبر" على بريطانيا بالمقارنة مع التنظيمات المتطرفة.

وقال كارتر في تصريح لصحيفة "تيلغراف" البريطانية: "نعيش في فترة تغيرات كبيرة، وأعتقد أنه يوجد تغير أكثر الآن مما كان في عهد الحربين العالميتين في القرن الماضي".

وتابع: "أصبحت رئيساً لهيئة الأركان العامة في صيف عام 2014، وكنا نتجادل آنذاك حول ما إذا كان مصدر الخطر التطرف العنيف أو روسيا. وفي تلك المرحلة تقدمت الحجج الخاصة بالتطرف العنيف".

وأضاف: "ولكن بوقت لاحق في 2018 كان لدينا الهجوم على عائلة سكريبال في سالزبوري، وأصبح من الواضح أن روسيا تمثل الخطر الأشد بالنسبة إلى بلادنا".

وأكد أن العسكريين البريطانيين يتابعون الأنشطة الروسية، مشيراً إلى أنه لا بديل للحوار مع روسيا.

وإضافة إلى روسيا قال الجنرال إن بريطانيا قلقة إزاء "المناورات العسكرية والسياسية" للصين وتتابع من كثب أنشطة إيران في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكولاس كارتر من المتوقع أن يترك منصبه في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويذكر أن روسيا رفضت الاتهامات الغربية بشأن ضلوعها في حادث التسميم المفترض لرجل الاستخبارات السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us