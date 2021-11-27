كشف الصحفي الإسباني الشهير في برنامج "التشيرينغيتو" التلفزيوني جوسيب بيدرول عن هوية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

يأتي ذلك قبيل يومين من الإعلان الرسمي عن الجائزة. ووفق تغريدة لبيدرول على موقع "تويتر" فإن نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي سيفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" للمرة السابعة في مسيرته.

كما أشار الصحفي احتلال مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما المركز الثاني في التصويت تاركا المركز الثالث لهداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

والكرة الذهبية تعد الجائزة الأرفع شأناً بين جوائز اللاعبين في العالم. ولم تقدم الجائزة المرموقة في العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، التي تسببت في وقف بعض الدوريات والمباريات، وكان ليفاندوفسكي وقتها المرشح الأبرز للفوز بها.

ويتنافس على الكرة الذهبية 30 مرشحاً. وسيقام حفل الكرة الذهبية الخاص بهذا العام بعد غد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.