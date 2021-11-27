سياسة
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جاوش أوغلو: آسيا تشهد صعوداً كبيراً كمركز إنتاج وأكبر سوق استهلاكي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن في سلاسل التوريد العالمية تغييرات تاريخية، وأكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد أن قارة آسيا تشهد صعوداً كبيراً ليس فقط باعتبارها مركز إنتاج بل أكبر سوق استهلاكي أيضاً.
جاوش أوغلو: آسيا تشهد صعوداً كبيراً كمركز إنتاج وأكبر سوق استهلاكي
تصريحات الوزير التركي جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة التركمانستانية عشق آباد / AA
27 نوفمبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن قارة آسيا تشهد صعوداً ليس فقط باعبارها مركز إنتاج بل أكبر سوق استهلاكي أيضاً.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة التركمانستانية عشق آباد السبت.

وتضم "منظمة التعاون الاقتصادي" 10 دول هي: تركيا وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان.

وأكد ضرورة الاستفادة من منظمة التعاون الاقتصادي من أجل ضمان استجابة إقليمية متكاملة للتحديات لا سيما وباء كورونا.

وأوضح أنه تقرر التركيز على "التعاون الاقتصادي بعد وباء كورونا" في قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

وتهدف المنظمة إلى إقامة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأعضاء، وتوجد أمانتها العامة وقسمها الثقافي في طهران، بينما يقع المكتب الاقتصادي في تركيا، أما المكتب العلمي فمقره باكستان.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن مجالاً مهماً آخر يركزون عليه وهو التجارة والترابط الإقليمي.

ولفت إلى وجود تغييرات تاريخية في سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف: "آسيا ترتقي ليس فقط باعتبارها مركز إنتاج بل أكبر سوق استهلاكي أيضاً".

وتابع في ذات السياق: "وهذا يوفر فرصاً مهمة لنا جميعاً. منظمة التعاون الاقتصادي يجب أن تتحرك جسراً للتعاون التجاري والاقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا".

وشدد على أهمية التركيز على "ممرات النقل واللوجستيات"، مضيفاً: "لا يمكننا الاستفادة أكثر من التجارة العالمية إلا إذا تمكنا من تحسين التجارة الإقليمية والروابط (النقل)".

وأعرب عن ترحيبه بخط نقل البضائع بين مدن إسطنبول وطهران وإسلام أباد، وبقرار إنشاء شبكات الطرق والسكك الحديدية في جنوب القوقاز، وبخاصة ممر زنغازور (بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا) في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأشار إلى الحاجة إلى تطوير التعاون في مجال السياحة أيضاً، مؤكداً أن منطقة منظمة التعاون الاقتصادي لديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية مهمة بجمالها الطبيعي والتاريخي.

وأكد أن برنامج "السياحة الآمنة" التي جرى إطلاقها في تركيا كانت ناجحة للغاية.

يشار إلى أن برنامج شهادة السياحة الآمنة يفرض مجموعة من التدابير المقترحة على نطاق واسع يجري تطبيقها على كل المواطنين والزوار الأجانب الذين سيقضون عطلاتهم في تركيا.

ولفت إلى دعمهم ترشيح سمرقند الأوزبكية لاستضافة اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 2023.

وقال إن انتخاب سمرقند يمثل نجاحاً مهماً للمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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