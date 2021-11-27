سياسة
2 دقيقة قراءة
بصحبة عدد من كبار رجال الدولة.. أردوغان يصل إلى تركمانستان بزيارة رسمية
الرئيس التركي يصل إلى العاصمة التركمانية عشق آباد في زيارة رسمية، مصطحباً معه مجموعة من الوزراء. وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني سيشارك أردوغان بقمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 التي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني.
بصحبة عدد من كبار رجال الدولة.. أردوغان يصل إلى تركمانستان بزيارة رسمية
يرافق أردوغان في زيارته وزراء الطاقة والموارد الطبيعية والدفاع والتربية والنقل والبنية التحتية  / AA
27 نوفمبر 2021

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى العاصمة التركمانية عشق آباد في زيارة رسمية.

وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار عشق آباد الدولي الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي (10.50 تغ)، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وكان في استقبال أردوغان بالمطار نائب رئيس الوزراء التركماني تشاري غلتشوف والسفير التركي لدى عشق آباد توغان أورال وغيرهما من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والدفاع خلوصي أقار والتربية محمود أوزر والزراعة والغابات بكر باك دميرلي والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد التركي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني من المنتظر أن يشارك أيضاً في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 التي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف تحت شعار "معاً نحو المستقبل".

ومن المنتظر أن يسلم أردوغان رئاسة الدورة المقبلة لنظيره بردي محمدوف، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us