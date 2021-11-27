وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى العاصمة التركمانية عشق آباد في زيارة رسمية.

وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار عشق آباد الدولي الساعة 13.50 بالتوقيت المحلي (10.50 تغ)، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وكان في استقبال أردوغان بالمطار نائب رئيس الوزراء التركماني تشاري غلتشوف والسفير التركي لدى عشق آباد توغان أورال وغيرهما من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والدفاع خلوصي أقار والتربية محمود أوزر والزراعة والغابات بكر باك دميرلي والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد التركي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني من المنتظر أن يشارك أيضاً في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 التي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف تحت شعار "معاً نحو المستقبل".

ومن المنتظر أن يسلم أردوغان رئاسة الدورة المقبلة لنظيره بردي محمدوف، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء.