سياسة
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مقتل 2 على الأقل بعد اعتراض محتجّين طريق قافلة فرنسية في النيجر
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 16 في غرب النيجر اليوم السبت، عندما اشتبك محتجّون مع قافلة عسكرية فرنسية اعترضوا طريقها بعد عبورها الحدود من بوركينا فاسو.
مقتل 2 على الأقل بعد اعتراض محتجّين طريق قافلة فرنسية في النيجر
يتصاعد الغضب ضدّ فرنسا بسبب وجودها العسكري في مستعمراتها السابقة في النيجر وبوركينا فاسو  / AFP
27 نوفمبر 2021

قال الجيش الفرنسي إنّ محتجّين في النيجر اعترضوا طريق قافلة عسكرية فرنسية، السبت، بعد فترة وجيزة من عبورها الحدود من بوركينا فاسو حيث ظلّت عالقة لمدّة أسبوع بسبب احتجاجات ضدّ فرنسا هناك.

وذكر الكولونيل باسكال لاني المتحدّث باسم الجيش الفرنسي، أنّ جنوداً فرنسيّين وقوات من شرطة النيجر العسكرية أطلقوا طلقات تحذيرية لمنع المحتجّين من الاقتراب من سياراتهم، قبل أن تتمكّن القافلة من مواصلة طريقها باتجاه العاصمة نيامي.

وتصاعد الغضب بسبب الوجود العسكري الفرنسي في مستعمراتها السابقة في النيجر وبوركينا فاسو وبلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا حيث يوجد الآلاف من القوات الفرنسية لقتال جماعات محليّة متحالفة مع تنظيمي القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي.

والأسبوع الماضي، اعترض مئات الأشخاص في مدينة كابا في بوركينا فاسو طريق مركبات مدرّعة وشاحنات نقل فرنسية، احتجاجاً على إخفاق القوات الفرنسية في وقف العنف المتصاعد للمسلّحين.

وتمكّنت القافلة، الّتي كانت متّجهة من ساحل العاج إلى شمال مالي، الجمعة، من مغادرة بوركينا فاسو في نهاية الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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