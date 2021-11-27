سياسة
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سوريا.. تظاهرة بالحسكة ضدّ YPG الإرهابي بعد اختطافه قاصرات وتجنيدهن
نظّمت أُسر قاصرات اختطفهن تنظيم YPG/PKK الإرهابي تظاهرة في مدينة عامودا بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا للمطالبة بإطلاق سراحهن.
سوريا.. تظاهرة بالحسكة ضدّ YPG الإرهابي بعد اختطافه قاصرات وتجنيدهن
تظاهرة بالحسكة ضدّ YPG الإرهابي بعد اختطافه قاصرات وتجنيدهن
27 نوفمبر 2021

شهدت مدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، السبت، تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح قاصرات اختطفهن تنظيم YPG/PKK الإرهابي لتجنيدهن إجبارياً في صفوفه.

والأربعاء، أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأنّ التنظيم الإرهابي اختطف في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كلاً مِن هدية عبد الرحمن عنتر وأفين جلال خليل وإيانا إدريس، من مكان إقامتهن بمدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة.

وأوضحت المصادر أنّ المختطفَات من مواليد عام 2006، أي أنهن بعمر 15 عاماً.

وذكرت مصادر محلية أنّ أُسر القاصرات المختطفات نظّمت تظاهرة في مركز عامودا للمطالبة بإطلاق سراح بناتهن.

وأظهرت مشاهد منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي رفع الأسر لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: "تجنيدكم (الأطفال) يزرع الرعب في قلوب الأمهات" و"أطفالنا هم طريق الخلاص" وغيرها.

وقالت الأم "صباح" والدة هدية عبد الرحمن عنتر في المشاهد، إنّ التنظيم اختطف ابنتها من المدرسة.

وأضافت: "أي عدالة هذه؟ لا أحد يستمع إلينا. دعهم (التنظيم) يجنّدون أطفالهم. لقد سئمنا منهم".

ومؤخراً، أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي السوري، اختطاف تنظيم YPG/PKK الإرهابي الفتيات الثلاث.

وسبق للتنظيم الإرهابي أن اختطف العديد من القاصرين من الفتيان والفتيات، حيث اقتادهم إلى معسكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمّهم لصفوفه، رغم اعتراض أهاليهم ومطالباتهم بإعادتهم إليهم.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن تنظيم "YPG" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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