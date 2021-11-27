سياسة
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خفر السواحل التركي يُنقذ نحو 15 ألف شخص من الغرق منذ بداية 2021
تمكّنت قوات خفر السواحل التركية، من إنقاذ 14 ألفاً و708 شخصاً من الغرق في البحار، منذ مطلع العام الجاري.
خفر السواحل التركي يُنقذ نحو 15 ألف شخص من الغرق منذ بداية 2021
تعمل قيادة خفر السواحل التركي على مواصلة أنشطة البحث والإنقاذ وتطوير قدرات عناصرها وإمكانياتها التكنولوجية / TRT Arabi
27 نوفمبر 2021

تمكّنت قوات خفر السواحل التركية، من إنقاذ 14 ألفاً و708 شخصاً من الغرق في البحار، منذ مطلع العام الجاري.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان السبت، إنّ قوات خفر الساحل تواصل بذل أقصى جهدها من أجل إنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في المياه الإقليمية التركية.

وأضافت أنّ قوات خفر السواحل أنقذت 14 ألفاً و708 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، في حين كان هذا العدد 12 ألفاً 655 شخصاً، العام الماضي.

وأردف أنّ قيادة خفر السواحل تعمل من جهة على مواصلة أنشطة البحث والإنقاذ، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير قدرات عناصرها وإمكانياتها التكنولوجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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