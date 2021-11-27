تمكّنت قوات خفر السواحل التركية، من إنقاذ 14 ألفاً و708 شخصاً من الغرق في البحار، منذ مطلع العام الجاري.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان السبت، إنّ قوات خفر الساحل تواصل بذل أقصى جهدها من أجل إنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في المياه الإقليمية التركية.

وأضافت أنّ قوات خفر السواحل أنقذت 14 ألفاً و708 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، في حين كان هذا العدد 12 ألفاً 655 شخصاً، العام الماضي.

وأردف أنّ قيادة خفر السواحل تعمل من جهة على مواصلة أنشطة البحث والإنقاذ، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير قدرات عناصرها وإمكانياتها التكنولوجية.