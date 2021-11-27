أكدت بريطانيا السبت تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رُصدتا لدى شخصين قدِما من جنوب القارة الإفريقية، فيما وسّعت قيود السفر المرتبطة بالمنطقة.

وجاء في بيان للحكومة: "بعد تحديد التسلسل الجينومي خلال الليل، أكّدت هيئة أمن الصحة التابعة للمملكة المتحدة بأنه تأكّدت إصابتان بكوفيد-19 بتحوّرات متوافقة مع B.1.1.529 (أوميكرون) في المملكة المتحدة".

وأضافت أنّ "الحالتين مرتبطتان ببعضهما البعض وهما على ارتباط بالسفر إلى جنوب القارة الإفريقية".

ورُصدت إحدى الإصابتين في مدينة نوتنغهام في إنكلترا والثانية في تشيلمسفورد شرق لندن، بحسب مسؤولين.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان: "تحرّكنا سريعاً والشخصان المعنيّان في عُزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين".

وأضاف أن الحكومة ستضع أربع دول إفريقية أخرى على قائمتها "الحمراء" للسفر هي ملاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا، وهو قرار سيدخل حيّز التطبيق اعتباراً من الساعة 04,00 ت.غ من يوم الأحد.

وسبق أن أعلنت بريطانيا حظر السفر من ست دول في جنوب القارة الإفريقية جرّاء ظهور المتحورة "أوميكرون" هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.

وتعرّضت الحكومة لانتقادات واسعة لسياساتها بشأن السفر والحجر الصحي في بداية الوباء، عندما أبقت حدودها مفتوحة أمام المسافرين القادمين من الخارج فيما كانت أعداد الإصابات ترتفع بشكل كبير.

وقال جاويد: "هذا تذكير واضح بأننا لم نخرج بعدُ من هذا الوباء"، داعياً السكان لتلقّي جرعات اللقاح المعزِّزة. وقال: "لن نتردد في تنفيذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر".

قيود على إفريقيا

قالت كوريا الجنوبية السبت، إنها ستفرض قيوداً على القادمين من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة من كوفيد-19 في المنطقة.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه اعتباراً من 28 نوفمبر/تشرين الثاني سيُعلّق إصدار تأشيرات دخول للقادمين من ثماني دول في الجنوب الإفريقي بينما سيخضع مواطنو كوريا الجنوبية القادمون من هذه المنطقة للحجر الصحي.

والدول الثماني التي ستُطبّق عليها القيود الجديدة هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق ومالاوي.

من جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية في موريشيوس السبت، إنّ البلاد ستُعلّق جميع الرحلات الجوية التجارية للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بسبب سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وتابعت الوزارة في بيان أنّ أيّ مسافر كان في جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو ليسوتو أو بوتسوانا أو إيسواتيني أو زيمبابوي سيُمنع من دخول موريشيوس أو المرور عبر أراضيها.