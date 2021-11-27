قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إنّ تركيا وتركمانستان عازمتان على اتّخاذ الخطوات اللّازمة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، عقب اجتماعهما الثنائي والموسَّع بالعاصمة عشق أباد.

وأشار أردوغان إلى أنّه تناول مع بردي محمدوف، العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، مُضيفاً: "تبادلنا وجهات النظر حول سبل تطوير تعاوننا في مجالات الطاقة والنقل البري والجوي".

وأردف: "في إطار تعاوننا الاستراتيجي القائم على الشراكات التاريخية والثقافية، اتّفقنا على إعطاء زخم جديد لعلاقاتنا في المجالات الإنسانية مثل التعليم والثقافة والشباب والرياضة".

وأضاف: "عازمون على اتّخاذ الخطوات اللّازمة لزيادة حجم تجارتنا مع تركمانستان إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى".

وفي ختام المؤتمر الصحفي المشترك، منح بردي محمدوف وسام الدولة للرئيس أردوغان.

وقال أردوغان إنّه يتشرّف بالحصول على وسام التعاون في تركمانستان، مُقدّماً شكره إلى نظيره التركمانستاني.