أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عدم تسجيل أي إصابة حتّى السبت، بالمتحوِّر الجديد من فيروس كورونا، المعروف باسم "أوميكرون".

جاء ذلك في تغريدة، تعليقاً على أحدث المعطيات المتعلّقة بإصابات ووفيات فيروس كورونا في تركيا.

وأوضح قوجه، أنّ وزارته تتابع من كثب المتحوِّرات الجديدة التي ظهرت مؤخّراً في عدد من بلدان العالم.

وأشار إلى أنّ المتحوِّر الأكثر شيوعاً في تركيا حالياً هو "دلتا".

وسجّلت تركيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 23 ألفاً و759 إصابة و192 وفاة بكورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 25 ألفاً و103، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وارتفع إجمالي جرعات اللقاحات المستَخدَمة حتى اليوم إلى 120 مليوناً و58 ألفاً و425.