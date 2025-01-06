سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيَّتين من تنظيم PKK شمالي العراق
تمكنت الاستخبارات التركية من القضاء على اثنين من أعضاء تنظيم PKK/KCK الإرهابي في عملية نفذتها في منطقة هاكورك شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيَّتين من تنظيم PKK شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيَّين من تنظيم PKK/KCK في مدينة هاكورك شمالي العراق. / AA
6 يناير 2025

وأفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين بأن جهاز الاستخبارات التركي نجح في تحييد المدعوة زينب أصلان الملقبة بـ"ميترا ماني" وزليخة محجوب الملقبة بـ"إيكين ديلدا"، وهما عضوان في تنظيم PKK/KCK الإرهابي في هاكورك شمالي العراق.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات بأن الإرهابيتين دُربتا على تنفيذ هجمات ضد أهداف استراتيجية في تركيا.

وذكرت أن الاستخبارات التركية تابعت عن قرب الإرهابيتين اللتين كانتا تستعدان للعبور إلى تركيا. وأشارت إلى أن الإرهابيتين انضمتا إلى التنظيم الإرهابي عام 2015.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:AA
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