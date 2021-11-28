سياسة
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الولايات المتحدة.. تبرعات ضخمة لشخص حُكِم ببراءته بعد 43 عاماً من السجن
جمعت حملة تبرعات أكثر من مليون دولار للأمريكي كيفن ستريكلاند، الذي قضى 43 عاماً خلف القضبان قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل ثلاثة أشخاص، وأكّد ستريكلاند على الدوام أنه كان في منزله يشاهد التليفزيون ولا علاقة له بجرائم القتل التي حدثت عام 1978.
الولايات المتحدة.. تبرعات ضخمة لشخص حُكِم ببراءته بعد 43 عاماً من السجن
في أثناء مغادرته السجن قال ستريكلاند: ”أشكر الله الذي أخذ بيدي خلال هذه المحنة لمدة 43 عاماً"
28 نوفمبر 2021

جُمع أكثر من مليون دولار لرجل قضى 43 عاماً خلف القضبان قبل أن يلغي القاضي إدانته في جريمة قتل ثلاثة أشخاص.

بدأت حملة جمع تبرعات “غو فاند مي” في أثناء مساعي إطلاق سراح كيفن ستريكلاند الذي يشار إلى أنه لن يحصل على تعويض من ولاية ميزوري وسيحتاج إلى مساعدة من أجل نفقات المعيشة الأساسية.

وتسمح الولاية فقط بسداد مبالغ لمن بُرّئوا من خلال أدلة الحمض النووي، وهو ما لم يحدث في قضية ستريكلاند (62 عاماً).

وأمر القاضي جيمس ويلش قاضي محكمة استئناف ميزوري بالإفراج عنه الثلاثاء، ووجد أن الأدلة المستخدمة لإدانة ستريكلاند جرى التراجع عنها أو دحضها منذ ذلك الحين.

وبعد ظهر الجمعة جُمع 1.1 مليون دولار من خلال حملة تبرعات عبر الإنترنت، ولا تزال التبرعات تتوالى.

وأكد ستريكلاند على الدوام أنه كان في منزله يشاهد التليفزيون ولا علاقة له بجرائم القتل التي حدثت عام 1978، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً.

وفي أثناء مغادرته السجن قال: ”أشكر الله الذي أخذ بيدي خلال هذه المحنة لمدة 43 عاماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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