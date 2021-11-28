سياسة
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واشنطن: سنضغط على إيران إذا استخدمت المفاوضات غطاء لتعجيل برنامجها النووي
قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي السبت إن الولايات المتحدة وشركائها لن يسمحوا لإيران باستغلال المحادثات غطاءً لتعجيل برنامجها النووي، وأكد أنه يجب ألا يتفاجأ أحد إذا كان يوجد ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة.
واشنطن: سنضغط على إيران إذا استخدمت المفاوضات غطاء لتعجيل برنامجها النووي
المبعوث الأمريكي قال إنه ستتعين زيادة الضغط لنبعث برسالة إلى إيران مفادها أن خيارها باستغلال المحادثات خطأ  / AFP
28 نوفمبر 2021

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي في مقابلة بثت السبت إن من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطاً على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا الاثنين ذريعة لتسريع برنامجها النووي.

وقال مالي لـBBC ساوندز في مقابلة: "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئاً أفضل فلن ينجح ذلك، وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".

وتستأنف المحادثات غير المباشرة الاثنين في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدول الكبرى بعد توقف دام خمسة أشهر.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب واشنطن من اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. كما أعاد ترمب فرض عقوبات صارمة عليها ووسعت طهران بعدها تدريجياً نشاطها النووي.

وقال مالي الذي يرأس وفد التفاوض الأمريكي: "إذا كان هذا هو موقف إيران، وهو محاولة استخدام المفاوضات غطاءً لتعجيل البرنامج النووي والتباطؤ في المحادثات النووية، فسيتعين علينا الرد بطريقة لا نفضلها".

وأضاف: "يجب ألا يتفاجأ أحد إذا حدث ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة".

وقال: "نأمل ألا نصل إلى ذلك، ولكن إذا حدث ذلك فستتعين زيادة الضغط لنبعث برسالة إلى إيران مفادها أن خيارها خطأ، وأن لديها مساراً مختلفاً لكنه ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى، لأن برنامج إيران النووي يعرّض أصل الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه (في عام 2015) للخطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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