سياسة
3 دقيقة قراءة
موجة عنف بجزر الأنتيل الخاضعة لباريس وسط جدل حول الحكم الذاتي
تحولت الحركة الاحتجاجية ضد التطعيم الإجباري بجزر الأنتيل الخاضعة لسيطرة فرنسا إلى أعمال عنف وإضرام حرائق، ما يعكس مطالب اجتماعية أخرى تتعلق خصوصاً بغلاء المعيشة، فيما فتحت الأزمة نقاشاً في فرنسا حول قدر أكبر من الحكم الذاتي لجزيرة غوادلوب.
موجة عنف بجزر الأنتيل الخاضعة لباريس وسط جدل حول الحكم الذاتي
الحكومة وافقت على إرجاء تطعيم الطواقم الطبية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول لكنها لم تنجح في إقناع المحتجين / AFP
28 نوفمبر 2021

استمر العنف في جزر الأنتيل الخاضعة لسيطرة فرنسا على الرغم من بادرة من جانب باريس حيال مقدمي الرعاية غير المطعمين، إذ إن الأزمة فتحت في المؤسسات النقاش الحساس حول قدر أكبر من الحكم الذاتي لجزيرة غوادلوب.

وقالت الشرطة إنها تعرضت من جديد لإطلاق نار ليل السبت من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقالت نيابة فور دو فرانس المجاورة لجزيرة المارتينيك إنها أحصت "حوادث تتسم بكثافة خاصة في شزلشر وفور دو فرانس" تتمثل بتدمير محطة للوقود ومكتب للبريد، موضحة أن "أربعة من عناصر الدرك جرحوا خصوصاً في الوجه بالرصاص".

وأوضح جيمي هيلينيس من اتحاد نقابات الشرطة أن "أفراداً دخلوا مقر الشرطة البلدية في فور دو فرانس وسرقوا سترات واقية من الرصاص". وأضاف: "الآن بتنا نخشى حدوث الأسوأ".

وقالت إدارات المناطق إن 12 شخصاً اعتقلوا في المارتينيك وأربعة في غوادلوب.

ولا تزال الجزيرتان اللتان تهزهما احتجاجات ضد التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني في غوادلوب ومنذ 22 من الشهر نفسه في المارتينيك خاضعتين لحظر تجول.

وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى أعمال عنف ونهب وإضرام حرائق ونصب متاريس، ما يعكس مطالب اجتماعية أخرى تتعلق خصوصاً بغلاء المعيشة في هذه الجزر التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.

ووافقت الحكومة على إرجاء تطعيم الطواقم الطبية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول لكنها لم تنجح في إقناع المحتجين.

ففي بوانت-آ-بيتر في غوادلوب تظاهر بين ألفين وثلاثة آلاف شخص انطلاقاً من المستشفى الجامعي للمطالبة مرة أخرى بإلغاء كامل لفرض اللقاح الإلزامي على مقدمي الرعاية ورجال الإطفاء.

واقترحت الحكومة أيضاً إلغاء تعليق عمل الموظفين غير المطعمين ودفع تعويض للذين يقبلون بإجراءات لإعادة تصنيفهم.

بعد ذلك وفي خطاب متلفز موجه إلى غوادلوب أكد وزير ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة كانت "مستعدة" للحديث عن قدر أكبر من الحكم الذاتي، وهي قضية طرحها المسؤولون المحليون على حد قوله.

وقال الوزير الفرنسي: "برأيهم يمكن أن تدير غوادلوب نفسها بشكل أفضل". وأضاف أن "الحكومة مستعدة للحديث عن ذلك.. ما دامت هذه النقاشات تعمل على حل المشاكل الحقيقية" لسكان غوادلوب.

وانتقدت المعارضة الفرنسية على الفور هذه التصريحات.

فقد اعتبر اليمين واليمين القومي ذلك"تراجعاً" أو "تخلياً" وحتى محاولة "لشراء الانفصاليين المتطرفين"، على حد تعبير مرشحة اليمين القومي للانتخابات الرئاسية لعام 2022 مارين لوبان.

وفي أقصى اليسار اعتبر جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" أن رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يثير الدهشة"، ودعا لعدم الحديث عن وضع الجزر قبل أن "يحين الوقت لذلك"، معتبراً أن "الوضع الاجتماعي وحالة الطوارئ الصحية" تشكل أولوية حالياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us