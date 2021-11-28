أشادت الولايات المتحدة السبت بدولة جنوب إفريقيا لسرعة تعرّفها على المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجّهةً بذلك انتقاداً مبطناً إلى الصين.

وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، وناقشا التعاون في مجال تطعيم سكّان إفريقيا ضدّ كوفيد-19، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأشار البيان إلى أن "بلينكن أشاد خصوصاً بعلماء جنوب إفريقيا، لتعرُّفهم السريع على المتحورة أوميكرون، وبحكومة جنوب إفريقيا لشفافيتها في مشاركة هذه المعلومات"، وهو ما ينبغي أن "يشكّل نموذجاً للعالم".

في المقابل تشتكي سلطات جنوب إفريقيا من أنها "تُعاقَب" وتُعامَل على نحو غير عادل بسبب إبلاغها عن اكتشاف "أوميكرون"، إذ أصبح مواطنوها فجأة أشخاصاً غير مرغوب بهم في كلّ أنحاء العالم.

وعبّرت الحكومة الجنوب إفريقية عن غضبها من الوصمة التي عانتها في اليومين الماضيين جراء الأنباء حول المتحورة أوميكرون التي لم يُرِد أحد سماعها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار كثير من دول العالم حظر الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتحورة أوميكرون "يُشبه معاقبة جنوب إفريقيا على اكتشاف المتحوّرات الجديدة في شكل أسرع".

ووجّهت الولايات المتحدة مراراً في عهدَي الرئيس السابق دونالد ترمب وسلفه الديمقراطي جو بايدن انتقادات إلى الصين لعدم إظهار شفافية في ما يتعلّق بمنشأ كورونا الذي رصد أوّل مرّة بديسمبر/كانون الأوّل 2019 في ووهان الصينية قبل أن ينتشر بكلّ أنحاء العالم ويودي بحياة زهاء 5.2 مليون.

واكتشف باحثون من جنوب إفريقيا متحوّرة جديدة من كورونا "أوميكرون" متعددة الطفرات قد تكون شديدة العدوى، ما سَبّب حالة من الهلع في العالم وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحوّرة الجمعة بأنها تُشكّل "مصدر قلق"، في الوقت الذي يعمل فيه العلماء على مدار الساعة لتحليل هذه المتحوّرة والسعي لفهم سلوكها.