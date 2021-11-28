أسفرت معركتان بالأسلحة النارية في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال ممثلو الادعاء السبت إن السلطات عثرت على مركبات وبنادق في موقع إطلاق النار بالقرب من بلدة فالبارايسو الواقعة بالقرب من الحدود مع ولاية خاليسكو.

ويبدو أن القتلى مسلحون قضوا خلال معارك من أجل بسط النفوذ بين عصابات خاليسكو وسينالوا.

ولم تعلن هويات القتلى حتى الآن رسمياً، لكن إطلاق النار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد ثلاثة أيام من عثور الشرطة على ثلاث جثث أخرى معلقة على جسر علوي في طريق سريع بولاية زاكاتيكاس، حيث عثرت السلطات على عشر جثث أخرى الأسبوع الماضي، تسع منها كانت معلقة على جسر علوي.

وأعلن الجيش المكسيكي الأربعاء الماضي أنه سيرسل ثلاث مروحيات عسكرية إلى زاكاتيكاس، وهو سلاح قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور صراحة إنه لم يعد يريد استخدامه أو قبوله من الولايات المتحدة.

وتقاتل عصابات "سينالوا" و"خاليسكو نيو جينيريشن" للسيطرة على الولاية، وهي بمثابة نقطة عبور رئيسية للمخدرات، وبخاصة مسكن الألم الاصطناعي القوي "فنتانيل"، الذي ينتقل شمالاً إلى حدود الولايات المتحدة.

وشهدت المكسيك أكثر من 25 ألف جريمة قتل في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو رقم أقل بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.