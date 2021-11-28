سياسة
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حروب العصابات.. مقتل 8 في معركتين بالأسلحة النارية وسط المكسيك
قالت السلطات المكسيكية السبت إن ثمانية أشخاص قضوا في معركتين بالأسلحة النارية بين عصابات في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، وتقاتل عصابات "سينالوا" و"خاليسكو نيو جينيريشن" للسيطرة على الولاية التي تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات.
حروب العصابات.. مقتل 8 في معركتين بالأسلحة النارية وسط المكسيك
الشرطة عثرت على أكثر من 12 جثة معلقة على جسور علوية في الولاية في إطار حروب العصابات
28 نوفمبر 2021

أسفرت معركتان بالأسلحة النارية في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال ممثلو الادعاء السبت إن السلطات عثرت على مركبات وبنادق في موقع إطلاق النار بالقرب من بلدة فالبارايسو الواقعة بالقرب من الحدود مع ولاية خاليسكو.

ويبدو أن القتلى مسلحون قضوا خلال معارك من أجل بسط النفوذ بين عصابات خاليسكو وسينالوا.

ولم تعلن هويات القتلى حتى الآن رسمياً، لكن إطلاق النار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد ثلاثة أيام من عثور الشرطة على ثلاث جثث أخرى معلقة على جسر علوي في طريق سريع بولاية زاكاتيكاس، حيث عثرت السلطات على عشر جثث أخرى الأسبوع الماضي، تسع منها كانت معلقة على جسر علوي.

وأعلن الجيش المكسيكي الأربعاء الماضي أنه سيرسل ثلاث مروحيات عسكرية إلى زاكاتيكاس، وهو سلاح قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور صراحة إنه لم يعد يريد استخدامه أو قبوله من الولايات المتحدة.

وتقاتل عصابات "سينالوا" و"خاليسكو نيو جينيريشن" للسيطرة على الولاية، وهي بمثابة نقطة عبور رئيسية للمخدرات، وبخاصة مسكن الألم الاصطناعي القوي "فنتانيل"، الذي ينتقل شمالاً إلى حدود الولايات المتحدة.

وشهدت المكسيك أكثر من 25 ألف جريمة قتل في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو رقم أقل بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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