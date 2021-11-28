سياسة
4 دقيقة قراءة
قتيلان بصدامات جديدة اعتراضاً على قافلة فرنسية عسكرية في النيجر
قالت الحكومة النيجرية إنّ شخصين قُتلا وجُرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطيرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا غربي البلاد طريق قافلة عسكرية من قوة برخان الفرنسية متوجهة إلى مدينة غاو في مالي.
قتيلان بصدامات جديدة اعتراضاً على قافلة فرنسية عسكرية في النيجر
القافلة الفرنسية علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب تظاهرات مناهضة لفرنسا قبل استئنافها رحلتها / AFP
28 نوفمبر 2021

قُتل شخصان وجرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطيرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا (غرب النيجر) طريق قافلة عسكرية من قوة برخان الفرنسية متوجهة إلى مدينة غاو في مالي، حسب حكومة النيجر.

وكانت القافلة علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب تظاهرات مناهضة لفرنسا. وبعد مفاوضات مع منظّمي هذه التظاهرات تمكّنت من استئناف رحلتها إلى النيجر حيث وصلت الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان: "صباح السبت اعترض متظاهرون عنيفون في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة تابعة للقوة الفرنسية برخان متوجهة إلى مالي تحت حراسة قوات الدرك الوطني"، موضحة أنّ القافلة "أمضت ليلتها في هذه المنطقة".

وأضاف البيان أنه "في محاولتها تحرير نفسها استخدمت القوة"، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى العسكريين الفرنسيين أو الدركيين.

وتابع: "للأسف قُتل شخصان وجُرح 18 آخرون إصابات11 منهم خطيرة"، مشيراً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات".

وكان رئيس بلدية تيرا هاما مامودو صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ المواجهات أسفرت عن سقوط "ثلاثة قتلى و18 جريحاً، بينهم أربعة أُجلوا إلى نيامي". لكن مامودو الذي كان في نيامي عند وقوع الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد القتلى.

وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه "لم يُجرح أي جندي فرنسي" لكن "سائقَين مدنيين للقافلة أُصيبا بجروح نجمت عن رشق حجارة، وتضررت شاحنتان مدنيتان".

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إنّ "القافلة توقفت الليلة الماضية (الجمعة) في تيرا. وصباح اليوم عندما أرادت استئناف تقدمها باتجاه نيامي (تبعد 200 كيلومتر)، وقفها نحو ألف متظاهر حاولت مجموعة عنيفة منهم السيطرة على الشاحنات".

وأضاف أن "قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع وتمكّنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع".

وتابع بأنه بعد فترة من الهدوء "تصاعد التوتر قرابة الساعة 10:30 (صباحاً) بين آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك النيجريون والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية".

وتمكّنت القافلة في نهاية المطاف من مغادرة تيرا ظهراً واستئناف سيرها باتجاه نيامي.

وقال الكولونيل إياني: "نتخذ كل الاحتياطات لضمان أمن القافلة وتجنّب التوتر". ونفى بشدة معلومات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي تُفيد بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات المدنيين النيجريين في تيرا، مشيراً إلى أنها "أنباء كاذبة".

ويواجه الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو انتقادات متزايدة.

وعند دخولها أراضي بوركينا فاسو الأسبوع الماضي وقف متظاهرون في بوبو ديولاسو (جنوب غرب) القافلة في البداية في واغادوغو ثم في كايا (نحو 100 كلم شمال شرق العاصمة). وأصيب 4 متظاهرين بالرصاص في ظروف لم تُحدد بعد.

واتّهم العديد من المتظاهرين الجنود الفرنسيين بنقل أسلحة إلى جماعات مسلحة تزرع الرعب منذ سنوات في دول عدة بمنطقة الساحل وتكافحها فرنسا على الأرض في إطار عملية برخان.

لكن الجيش الفرنسي نفى هذه الاتهامات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت باريس في يونيو/حزيران إعادة تنظيم قوتها العسكرية لمكافحة "الجهاديين" في منطقة الساحل، خصوصاً عبر مغادرة القواعد الواقعة أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عدد أفرادها في المنطقة بحلول 2023 من أكثر من خمسة آلاف رجل اليوم إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us