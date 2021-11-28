سياسة
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"بلا تحيّز".. أردوغان يدعو لتقييم موضوعي لرؤية قبرص التركية بشأن الحل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مفتاح الحلّ في القضية القبرصية هو الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك، ودعا الدول الصديقة والشقيقة لتقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحلّ أزمة الجزيرة بموضوعية.
"بلا تحيّز".. أردوغان يدعو لتقييم موضوعي لرؤية قبرص التركية بشأن الحل
أردوغان: أدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة لقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحلّ أزمة الجزيرة من دون تحيّز / AA
28 نوفمبر 2021

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الصديقة والشقيقة لتقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحلّ أزمة الجزيرة بموضوعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد بافتتاح القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

وقال الرئيس أردوغان إن "مفتاح الحلّ في القضية القبرصية هو الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك".

وأردف: "أدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة لتقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحلّ أزمة الجزيرة من دون تحيّز".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض من الآن فصاعداً على أساس حلّ الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة، بسبب تعنّت الجانب القبرصي الرومي.

وعلى صعيد آخر أكد الرئيس أردوغان أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال: "ستتسارع وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية الدموية مثل PKK/YPG وكولن وداعش".

وأضاف: "التعاون الإقليمي والدولي يتمتع بأهمية قصوى في مكافحة الإرهاب، ويتعين علينا مواصلة المكافحة من دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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