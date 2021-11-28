سياسة
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"مشكلة جدية وساخنة".. تركيا تطالب أوروبا بتحمّل مسؤولية أزمة الهجرة
طالب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الأحد أوروبا بتحمّل مسؤولية أزمة الهجرة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية. وأكد أن لدى تركيا سياسة واضحة في سبيل تذليل الصعوبات والمشكلات التي قد يواجهها المهاجرون.​​​​​​​
"مشكلة جدية وساخنة".. تركيا تطالب أوروبا بتحمّل مسؤولية أزمة الهجرة
شنطوب: أودّ أن أذكّر أوروبا بأنها تتحمل مسؤولية الضمير والإنسانية تجاه الشعوب الذين استعمروهم سابقاً / AA
28 نوفمبر 2021

طالب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الأحد أوروبا بتحمّل مسؤولية أزمة الهجرة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامه شنطوب على هامش مشاركته في الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال: "في ظلّ هذه الأزمة الإنسانية أودّ أن أذكّر أوروبا أنها تتحمل مسؤولية الضمير والإنسانية تجاه الشعوب الذين استعمروهم سابقاً".

وتطرّق رئيس البرلمان التركي إلى أزمة المهاجرين الراهنة على الحدود البيلاروسية البولندية، مبيّناً أنّ الموقف التركي لقي الإشادة والتقدير من ألمانيا وبعض دول الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح أن لدى تركيا سياسة واضحة في سبيل تذليل الصعوبات والمشكلات التي قد يواجهها المهاجرون.​​​​​​​

وأعرب شنطوب عن دهشته من انشغال بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي بمواضيع جانبية لا تتعلق بالمشكلة (الهجرة)، في الوقت الذي يواجه فيه العالم مشكلة جدية وساخنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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