أعلن حزب المؤتمر السوداني الأحد "اختطاف" القيادي بالحزب وزير الصناعة في الحكومة المعزولة إبراهيم الشيخ واقتياده إلى جهة غير معلومة.

جاء ذلك في بيان للحزب تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: "تواترت لدينا أنباء أمس السبت عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المختطف من قبل الانقلابيين".

وأضاف: "لكن جرت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع ذات الجهات، اقتادته إلى جهة غير معلومة، امتداداً للجرائم التي يرتكبها الانقلابيون منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول".

وتابع: "إننا في حزب المؤتمر السوداني نحمّل السلطة الانقلابية سلامة وزير الصناعة الشرعي إبراهيم الشيخ وكل المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة".

ولا يوجد رقم معلن من السلطات السودانية حول عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء و مسؤولين ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقّعا اتفاقاً سياسياً جديداً منذ أسبوع يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.