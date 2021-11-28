سياسة
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لبحث ملفات مشتركة.. رئيس الأركان الجزائري يبدأ زيارة رسمية لمصر
بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة زيارة رسمية لمصر، لحضور الدورة الثانية من معرض مصر للدفاع، وبحث مسائل ذات طبيعة مشتركة.
لبحث ملفات مشتركة.. رئيس الأركان الجزائري يبدأ زيارة رسمية لمصر
تندرج الزيارة في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية". / AP
28 نوفمبر 2021

وصل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية، لحضور معرض الدفاع 2021، وبحث مسائل ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في بيان نقله التليفزيون الجزائري، ذكر أن شنقريحة بدأ زيارة رسمية لمصر بدعوة من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، ممثلاً لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن شنقريحة سيحضر فاعليات الدورة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، المقرر تنظيمها في القاهرة من الاثنين إلى الخميس.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، وستمكّن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويُنظَّم معرض مصر للدفاع بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح، البرية والبحرية والجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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