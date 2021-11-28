وصل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية، لحضور معرض الدفاع 2021، وبحث مسائل ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في بيان نقله التليفزيون الجزائري، ذكر أن شنقريحة بدأ زيارة رسمية لمصر بدعوة من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، ممثلاً لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن شنقريحة سيحضر فاعليات الدورة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، المقرر تنظيمها في القاهرة من الاثنين إلى الخميس.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، وستمكّن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ويُنظَّم معرض مصر للدفاع بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح، البرية والبحرية والجوية.