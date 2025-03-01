وأفادت الصحيفة في تقرير نُشر السبت، بأن كاميرات المراقبة اطلعت عليها سجلت لحظة قتل الطفل الفلسطيني أيمن الهيموني (12 عاماً) برصاص جندي إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

ونقلت الغارديان عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، أن الرصاص أصاب الطفل في ظهره واستقر في رئتيه، مستندة في معلوماتها إلى مصادر طبية في مستشفى الخليل حيث نُقل الطفل عقب إصابته. وأوضحت الصحيفة أن اللقطات المصورة أظهرت أن الرصاصة القاتلة أطلقت من جهة تمركز الجنود الإسرائيليين في المنطقة.

في السياق ذاته نقلت الصحيفة عن نصار الهيموني، والد الطفل أيمن، أن جندياً إسرائيلياً ناطقاً بالعربية سخر منه، قائلاً إنه أطلق النار على نجله "بلا سبب". وأضاف أن الجندي نفسه وجّه إليه عبارة مستفزة قائلاً: "نأمل أن تتبع ابنك".

وأشارت الغارديان إلى أن قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعُد أمراً غير عادياً، لا سيما بعد تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في المنطقة عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن وتيرة هذه العمليات تصاعدت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ طفلين أسبوعياً منذ بداية العام الحالي، وهو معدل أعلى بقليل من المتوسط السنوي، إذ سُجّل مقتل 93 طفلاً خلال العام الماضي.

في سياق متصل اعتبرت حركتا حماس وفتح السبت، أن عمليات الهدم التي نّفذها جيش الاحتلال في مخيم "نور شمس" بمدينة طولكرم شماليّ الضفة الغربية المحتلة، تأتي في إطار "سياسة التهجير القسري والتطهير ومخططات الضم الإسرائيلية".

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن "تواصل العدوان على مدينة طولكرم ومخيمها، وما ينفّذه الاحتلال من عمليات تدمير ممنهج، هو إمعان في نهج الاحتلال الإجرامي وسعيه لتطبيق مخططات الضم والتهجير".

وأضاف مرداوي في بيان صحفي، أن "ممارسات الاحتلال الوحشية، ولا سيما هدم البيوت، ضمن حربه النفسية ومحاولاته اليائسة للتأثير على الحاضنة الشعبية والمقاومة".

وأكد أن "الاحتلال سيفشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه في الضفة الغربية"، مشدداً على أن "كل محاولاته لسلب إرادة الشعب الفلسطيني أو كسر صموده ستبوء بالفشل، رغم استمرار التدمير والتنكيل وعمليات التهجير القسري".

من جانبه قال متحدث حركة فتح عبد الفتاح دولة في بيان، إن "ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية، بل تطهير عرقي ممنهج يستهدف تفريغ مخيمات الضفة من سكانها، وإلغاء وجودها كشاهد على نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني".

وحمّل دولةُ المجتمعَ الدوليّ المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم الإسرائيلية، داعياً إلى "تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وفرض إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات"، لأن "الإدانات الخجولة لم تعُد كافية".

والسبت دفع الجيش الإسرائيلي بجرافات عسكرية جرفت طرقات وهدمت جدران 11 منزلاً بحيّ المنشية في مخيم نور شمس شرقيّ مدينة طولكرم، حيث يواصل عمليته العسكرية منذ 21 يوماً.

ومنذ 40 يوماً يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على شمال الضفة مستهدفاً مدينة جنين ومخيمها، ومدينة طولكرم ومخيمها لليوم 34، فيما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم 21.