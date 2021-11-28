أعلنت السلطات الصحية في أستراليا وهولندا الأحد، تسجيل إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، المعروف باسم "أوميكرون".

وذكرت وزارة الصحة الأسترالية في بيان أنها سجلت إصابتين بالمتحور لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا إلى سيدني، وفق صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد".

وقالت إن "المسافرين جاءا إلى سيدني من جنوب إفريقيا مساء السبت، وخضعا للاختبار عند وصولهما فثبتت إصابتهما بالمتحور الجديد".

وأضافت أن المصابَين عُزلا في سكن صحي خاصّ، لافتة إلى أن كلا المريضين كان تلقى التطعيم كاملاً.

من جانبه أعلن معهد الصحة الهولندي تسجيل 13 إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين وصلوا من جنوب إفريقيا.

والخميس أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتمَلة.

إلا أن دولاً في أوروبا مثل بلجيكا، أعلنت الجمعة أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.

في سياق متصل قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأحد، إن على الأمريكيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وأضاف لتليفزيون "إيه بي سي نيوز" أن "من السابق لأوانه القول" ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة.