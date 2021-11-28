قرّر المغرب الأحد تعليق جميع رحلات المسافرين إليه، لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، لتفادي دخول متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقالت لجنة تتبُّع كورونا الحكومية في بيان، إنه "تم تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين ابتداءً من غد الاثنين.

ويأتي القرار، حسب البيان، "جرَّاء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون)، بخاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين".

وأوضح أنه "سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية، عند الحاجة".

وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان السلطات فرض حظر على المسافرين القادمين من 7 دول على رأسها جنوب إفريقيا، إثر انتشار السلالة الجديدة من الفيروس هناك.

والخميس أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد قليلة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولا في أوروبا مثل بلجيكا، أعلنت الجمعة أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.

وحتى مساء السبت بلغت إصابات كورونا في المغرب 949 ألفاً و648، منها 14 ألفاً و774 وفاة، و931 ألفا و883 حالة تعافٍ.

فيما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي حتى السبت، إلى 24 مليوناً و409 آلاف شخص، من أصل نحو 36 مليوناً، في عملية تطعيم هي الكبرى عربياً وإفريقياً.