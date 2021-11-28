تَمكَّن مسافر اختبأ خلسة في مقصورة عجلة طائرة أمريكية، من الوصول إلى ميامي في الطائرة القادمة من موطنه غواتيمالا، حيث وجده ضباط الهجرة ونقلوه إلى المستشفى لتقييم وضعه الصحي.

جاء ذلك في بيان لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فيما عرضت محطة تليفزيون محلية مقطعاً مصوراً للرجل بعد العثور عليه بوقت قصير في مطار ميامي.

وأظهر المقطع المتداول على وسائل التواصل، المسافر وهو في حالة ذهول، لكن دون أن يصاب بأذى، ويبدو جالساً على مدرج المطار.

وأوضح بيان وكالة الجمارك الأمريكية أن الضباط "ألقوا القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاماً، حاول دخول البلاد خلسة عبر الاختباء في مقصورة عجلة طائرة قادمة من غواتيمالا صباح السبت".

بدورها أصدرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بياناً، قالت فيها إن رحلتها رقم 1182 القادمة من غواتيمالا إلى ميامي، وُقفت بعد الوصول بسبب "مشكلة أمنية"، بلا مزيد من التفاصيل.

فيما أوضح المحامي أنجيل ليال، أن المسافر الغواتيمالي سيُحتجز في وكالة الجمارك، ويواجه إمكانية الترحيل في أسرع وقت ممكن.

والعام الماضي ضُبط أو طُرد نحو 1.7 مليون مهاجر في غواتيمالا، بعد ملاحقتهم من وكلاء الحدود الأمريكيين، إذ يفر كثيرون من أمريكا الوسطى هرباً من عنف العصابات والفقر الشديد.

ووفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية، حاول نحو 129 شخصاً من جميع أنحاء العالم الاختباء في عجلات الطائرة أو مناطق أخرى لدخول أمريكا، منذ عام 1947، إلا أن 100 منهم على الأقلّ لقوا حتفهم جراء ذلك.