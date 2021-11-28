سياسة
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دبلوماسي أوروبي: المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تُستأنف الاثنين
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق النووي، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستُستأنف يوم الاثنين.
دبلوماسي أوروبي: المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تُستأنف الاثنين
المحادثات حول النووي الإيراني تُستأنف الاثنين / AA
28 نوفمبر 2021

أفاد مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الدولية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستُستأنف الاثنين بعد أشهُر من تعليقها.

وصرّح الدبلوماسي الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستُستأنف قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وسترسل الولايات المتحدة وفداً برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف قال هذا الأسبوع إنه من المتوقع عقد "اجتماعات غير رسمية" بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستُنظَّم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية.

وأشار أوليانوف إلى أن استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر من خمسة أشهر على تعليقها، "وهي فترة توقف طويلة للغاية".

وكتب أوليانوف على تويتر السبت: "المحادثات لا يمكن أن تستمرّ إلى الأبد. توجد حاجة واضحة إلى تسريع المسار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت السبت أن كبير المفاوضين في الملفّ علي باقري وصل إلى فيينا، بعد أيام من زيارته الكويت والإمارات العربية المتحدة.

ووُضع اتفاق 2015 المسمى رسمياً خطة العمل الشاملة المشتركة، لمنع إيران من تطوير سلاح نووي من خلال فرض قيود صارمة على برنامجها مقابل رفع بعض العقوبات.

لكنه انهار عام 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب بلاده أحادياً منه.

وبعد ذلك بعام بدأت إيران تتراجع عن التزاماتها الواردة في النص.

وأعرب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن رغبته في أن تعود بلاده إلى الاتفاق، لكن لم يتحقق تقدُّم يُذكَر منذ وصوله إلى المنصب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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