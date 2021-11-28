أظهر مقطع مصور نُشر الأحد، أطفالاً يصرخون من الخوف على أشقائهم تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفه قصف قوات النظام السوري وروسيا في بلدة معرزاف جنوبي إدلب.

وقال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إنه أصيب 10 أطفال بجروح جميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف مدفعي موجَّه بالليزر نفَّذته قوات النظام وروسيا على بلدة معرزاف".

وأضاف أن القصف استهدف منازل المدنيين في بلدة معرزاف، مشيراً إلى أن فرقه أخذت بعض المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر "تليفزيون سوريا" المعارض إن قوات النظام السوري استهدفت بقذائف المدفعية قرى وبلدات (كنصفرة والرويحة ومعرزافي) في جبل الزاوية.

في السياق ذاته قال شهود عيان إن شخصاً قضى وأصيب آخرون بقصف مدفعي نفّذه النظام على قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي.

يُذكر أنّه منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في حزيران/يونيو 2021 حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استجابت فرق الدفاع المدنيالسوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي نفّذته روسيا وقوات النظام السوري، انتشلت خلاله جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، بينهم 55 طفلاً و24 امرأة، كما أسعفت أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة تلك الهجمات.