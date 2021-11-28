سياسة
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أوميكرون.. بريطانيا تدعو إلى اجتماع طارئ والصحة العالمية تحاول فهم أثره
دعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد أشدّ عدوى مقارنة بمتحور سارس كوف-2 أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.
أوميكرون.. بريطانيا تدعو إلى اجتماع طارئ والصحة العالمية تحاول فهم أثره
المتحور الجديد سريع الإصابة بالعدوى / AA
28 نوفمبر 2021

قالت بريطانيا إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع غداً الاثنين لبحث التطورات المتصلة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وأعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة أمس السبت في مسعى لإبطاء انتشار متحور كورونا الجديد بتشديد القواعد للمسافرين القادمين إلى بريطانيا، والأمر بوضع الكمامات في أماكن البيع بالتجزئة ووسائل النقل العام في إنجلترا.

كما سيتعين على بعض مدارس الأطفال وضع كمامات في الأماكن العامة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية الأحد، إنه لم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) أشدّ عدوى مقارنة بمتحور سارس كوف-2 أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.

وأضافت المنظمة: "البيانات الأولية تشير إلى أن في جنوب إفريقيا معدلات متزايدة من دخول المستشفيات، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين لا نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون".

مع ذلك أكدت المنظمة في بيان أن الأدلَّة الأولية تشير إلى احتمال أكبر للإصابة مجدداً بالمتحور.

وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمَل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.

وقالت: "لا معلومات حالياً للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى".

وأضافت: "الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سناً بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع".

وحظرت دول عدة، خصوصا أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية. والجمعة أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

وكانت أنغولا أول دولة إفريقية تقرّر حظر الرحلات من جنوب إفريقيا واليها بسبب المتحورة الجديدة أوميكرون التي رأت منظمة الصحة العالمية أنها "مقلقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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