قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات جادة مع بريطانيا حول‭‭ ‬‬القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، لكنها "لن تكون رهينة السياسة الداخلية في لندن".

ويحتدم الخلاف بين البلدين بشأن قواعد التجارة وحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزاد توتر العلاقات بينهما الأسبوع الماضي بعد وفاة 27 شخصاً في أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي.

وقال دارمانان للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه من بلجيكا وألمانيا وهولندا في كاليه: "بريطانيا تركت أوروبا لا العالم، نحن بحاجة إلى العمل بجدية في ما يتعلق بهذه المسائل"، وشدّد: "لكن دون أن نكون رهينة للسياسات الداخلية البريطانية".

وقال دارمانان إن فرنسا كانت تواجه قضية الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا منذ 25 عاماً، وحان الوقت للندن كي تنتبه لذلك، مشيراً إلى أن لهجتها في العلن لم تكن مماثلة للهجتها في الاجتماعات المغلقة.

وأضاف: "إذا كان المهاجرون يأتون إلى كاليه أو دانكيرك أو شمال فرنسا، فذلك لأن إنجلترا تجتذبهم، خصوصاً سوق العمل في إنجلترا التي تسمح بالعمل بلا هوية".