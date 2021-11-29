سياسة
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منظمة الصحة العالمية تكشف.. هل اختبارات PCR فعالة بتشخيص أوميكرون؟
منظمة الصحة العالمية تعلن أنّ اختبارات PCR لا تزال فعّالة في الكشف عن المتحوّرة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرةً إلى أنّ  دراسات جارية من أجل قياس مدى فاعلية الأدوات الأخرى المستَخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض.
منظمة الصحة العالمية تكشف.. هل اختبارات PCR فعالة بتشخيص أوميكرون؟
لا يُعرف بَعد ما إذا كانت المتحوّرة أوميكرون تنتقل بسهولة أكبر من المتحوّرات الأخرى لفيروس كورونا / Reuters
29 نوفمبر 2021

وفي وقت أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص في كلّ أنحاء العالم منذ نهاية 2019، وصفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحوّرة الجديدة لفيروس كورونا بأنّها "مثيرة للقلق".

وقالت المنظّمة ومقرّها جنيف في بيان الأحد إنّ "اختبارات PCR (..) تُواصِل الكشف عن العدوى، بما في ذلك الإصابة بأوميكرون".

ولم يسبق لأيّ متحوّرة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحوّرة دلتا.

ولا تعرف منظمة الصحة العالمية حتّى الآن ما إذا كانت المتحوّرة أوميكرون تنتقل بسهولة أكبر من المتحوّرات الأخرى.

وقالت المنظّمة الأحد إنّ "عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس قد ازداد في أجزاء من جنوب القارّة الإفريقية تأثّراً بهذه المتحوّرة، لكنّ الدراسات الوبائية جارية لفهم ما إذا كان هذا بسبب أوميكرون أو يعود إلى عوامل أخرى".

كذلك فإنّ منظمة الصحة العالمية لا تعرف إن كانت المتحوّرة أوميكرون تُسبّب أشكالاً أخطر من المرض.

وقالت في بيانها إنّ "البيانات الأولية تشير إلى زيادة في معدّلات حالات دخول المستشفيات في جنوب إفريقيا، ولكنّ هذا قد يكون بسبب الزيادة في العدد الإجمالي للأشخاص المصابين" وليس بالضرورة بسبب أوميكرون.

وبالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية فلا توجد حالياً معلومات تُشير إلى أنّ أعراض أوميكرون تختلف عن التي تُسبّبها المتحوّرات الأخرى، لكنّ الأمر سيستغرق "أيّاماً إلى أسابيع لفهم مستوى" خطورة المتحوّرة الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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