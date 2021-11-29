سياسة
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بينها 9 دول عربية.. 22 دولة في 4 قارات تغلق حدودها خوفاً من اجتياح أوميكرون
غداة انتشار متحوّر "أوميكرون" شرعت العديد من الدول تباعاً في إغلاق حدودها محاولةً فرض قيود على السفر، فيما أغلقت 20 منها حدودها مع دول معظمها إفريقية ولا سيما جمهورية جنوب إفريقيا، بينما انفرد المغرب وإسرائيل بإغلاق حدودهما مع بقية دول العالم.
بينها 9 دول عربية.. 22 دولة في 4 قارات تغلق حدودها خوفاً من اجتياح أوميكرون
"أوميكرون" يثير ذعراً عالمياً، فيما لم يسبق لأيّ متحوّر جديد عن فيروس كورونا أن أثار هذا القدر من القلق حول العالم / AFP
29 نوفمبر 2021

أغلقت 22 دولة حدودها في محاولة لمنع انتشار متحوّر "أوميكرون" الجديد لفيروس "كورونا"، وهو أحدث تحرّك ضمن جهود مكافحة الوباء المستمرة في الدول كافة منذ نحو عامين.

والخميس أعلن علماء من دولة جنوب إفريقيا أنّهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس، وفي اليوم التالي أعلنت دول أوروبية، بينها بلجيكا، عن تسجيل أول إصابة لديها بالمتحوّر الجديد، ليتوالى إعلان دول أخرى عن إصابات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنّها "تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجّه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعيةً الدول إلى "تبنّي مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر"، غير أنّ أوميكرون سبَّب ذعراً عالمياً وشرعت العديد من الدول تباعاً في إغلاق حدودها ومحاولة فرض قيود على السفر.

وفي هذا الإطار نستعرض قائمة الدول الّتي أغلقت حدودها حتّى اللحظة، وتقع في 4 قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية:

1- السعودية

تُعلِّق منذ الأحد الرحلات الجوية من 7 دول إفريقية وإليها، هي: مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

وبذلك يرتفع العدد إلى 14 دولة إفريقية، إذ بدأت الرياض الجمعة، حظراً للسفر من 7 دول أخرى وإليها، هي: جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً).

2- الكويت

تحظر منذ السبت السفر من 9 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وزامبيا وملاوي، مع تطبيق الحجر الصحي على الكويتيين القادمين من هذه الدول لمدة 7 أيام.

3- سلطنة عمان

تمنع منذ السبت دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

4- الإمارات

تحظر منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

5- قطر

تمنع منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 6 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

6- البحرين

تُعلِّق منذ الجمعة الرحلات الجوية ومن 10 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا ومالاوي وموزمبيق وأنغولا وزامبيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

7- المغرب

يحظر منذ الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري جميع رحلات الركاب الوافدة إليه، لمدّة أسبوعين.

8- السودان

يمنع منذ الأحد دخول الأجانب القادمين من 5 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وزيمبابوي وبتسوانا وليسوتو وناميبيا.

9- مصر

توقف منذ الجمعة الطيران المباشر من 7 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

10- إسرائيل

تحظر منذ الأحد دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم، باستثناء حالات توافق عليها لجنة حكومية.

11- أنغولا

تُعلِّق منذ الأحد كل الرحلات الجوية مع جيرانها: جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا.

12- باكستان

تحظر منذ الأحد السفر من 6 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وبوتسوانا وناميبيا، بالإضافة إلى هونغ كونغ.

13- الفلبين

تمنع منذ الأحد حتّى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل دخول المسافرين من سبع دول "عالية الخطورة" هي: النمسا والتشيك والمجر وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا.

وقبلها جمّدت الرحلات الجوية من 7 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

14-إندونيسيا

تحظر بداية من الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخول الأجانب القادمين من 8 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وإسواتيني ونيجيريا.

15- جزر المالديف

تمنع منذ الأحد دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإسواتيني.

16- نيوزيلاندا

تحظر بداية من الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري دخول الأجانب القادمين من 9 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق.

17- فرنسا

مدّدت الأحد حظر دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

18- بريطانيا

تُعلِّق منذ الخميس رحلات الطيران من 6 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإسواتيني وزيمبابوي.

19- إيطاليا

تحظر منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

20- سويسرا

تمنع منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

21- لاتفيا

تحظر منذ السبت الرحلات من 7 دول إفريقية وإليها هي: جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإسواتينى.

22- كندا

تمنع منذ السبت دخول الأجانب القادمين من 7 دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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