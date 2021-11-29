تسعى شركة "نيسان" لصناعة السيارات لتكون نصف مبيعاتها لمركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030 وتخطّط لضخ مليارات الدولارات لتحقيق ذلك، وفق ما أعلنت الاثنين.

ويأتي الإعلان بعد خطوات مشابهة خطتها مجموعات أخرى كبرى لصناعة السيارات وأعلنت بشكل متزايد انتقالها إلى السيارات الكهربائية والهجينة في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال التغيّر المناخي.

ولدى كشفها عن خططها على الأمد البعيد، قالت "نيسان" إنّها ستطلق 23 طرازاً جديداً للسيارات، 15 منها كهربائية، سعياً لبلوغ الهدف المحدد لعام 2030.

والعام الماضي بلغت نسبة مبيعات "نيسان" عالمياً من المركبات الكهربائية أو الهجينة 10% فقط، فيما أكّدت الشركة أنّ الهدف الجديد سيساعدها في تحقيق الحياد الكربوني في دورة حياة منتجاتها بحلول 2050.

وواجهت "نيسان" سلسلة مشكلات في السنوات الأخيرة، انطلاقاً من تراجع الطلب حتّى قبل الوباء، وصولاً إلى توقيف رئيسها السابق كارلوس غصن وهربه من اليابان.

وبعدما تخلّفت عن منافسيها خلال الوباء، بدأ أدائها يتحسّن فتضاعفت أرباحها الصافية المتوقّعة للعام بأكمله بثلاث مرّات، رغم تداعيات النقص في الشرائح الإلكترونية.

وقال رئيس التنفيذي للشركة ماكوتو أوشيدا في بيان إنّ الخطة طويلة الأمد الّتي أُعلِنَت الاثنين "ستحوّل نيسان إلى شركة مستديمة".

وخطت شركات عديدة خطوات مشابهة مثل "فولفو" السويدية الّتي تعهّدت بتحويل كل مبيعاتها بعيداً عن السيارات التقليديّة الّتي تعمل بالوقود بحلول عام 2030، فيما حدّدت "هوندا" اليابانية الهدف ذاته بحلول عام 2040.

بدورها تشير "تويوتا" إلى أنّ جميع السيارات الّتي تبيعها في أوروبا ستكون كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030، فيما تهدف إلى أن تكون هذه النسبة 70% في أمريكا الشمالية و100% في الصين بحلول 2035.

وأكّدت "نيسان" أنّ 20 طرازاً من سياراتها الكهربائية الجديدة سيصل إلى الأسواق في السنوات الخمس المقبلة، وحدّدت هدفاً بأن تشكّل السيارات الكهربائية 75% من مبيعاتها في أوروبا حتى عام 2026 المالي.

وشدّدت الشركة اليابانية على أنّها ستستثمر تريليوني ين (17.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتسريع التحوّل إلى الكهرباء، فيما تهدف إلى إطلاق مركبات كهربائية ببطاريات ملكيتها مسجّلة باسمها بحلول عام 2028.

ويزداد التحوّل إلى المركبات الكهربائية والهجينة في ظل القلق حيال التغيُّر المناخي، فيما تتحرّك بريطانيا لمنع المبيعات الجديدة لسيارات الديزل والبنزين في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2030.

وحالياً تبلغ نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا نحو 10%، وفي الولايات المتحدة 2% فقط.