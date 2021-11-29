سياسة
3 دقيقة قراءة
"نيسان" تسعى لتشكّل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بنهاية العقد الحالي
في إطار الجهود الدولية للحدّ من انبعاثات الكربون وكوارث التغيّر المناخي، تسعى شركة "نيسان" لصناعة السيارات لأن تكون نصف مبيعاتها لمركبات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030.
"نيسان" تسعى لتشكّل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بنهاية العقد الحالي
شدّدت "نيسان" على أنّها ستستثمر تريليوني ين (17.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتسريع التحوّل إلى الكهرباء / Reuters
29 نوفمبر 2021

تسعى شركة "نيسان" لصناعة السيارات لتكون نصف مبيعاتها لمركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030 وتخطّط لضخ مليارات الدولارات لتحقيق ذلك، وفق ما أعلنت الاثنين.

ويأتي الإعلان بعد خطوات مشابهة خطتها مجموعات أخرى كبرى لصناعة السيارات وأعلنت بشكل متزايد انتقالها إلى السيارات الكهربائية والهجينة في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال التغيّر المناخي.

ولدى كشفها عن خططها على الأمد البعيد، قالت "نيسان" إنّها ستطلق 23 طرازاً جديداً للسيارات، 15 منها كهربائية، سعياً لبلوغ الهدف المحدد لعام 2030.

والعام الماضي بلغت نسبة مبيعات "نيسان" عالمياً من المركبات الكهربائية أو الهجينة 10% فقط، فيما أكّدت الشركة أنّ الهدف الجديد سيساعدها في تحقيق الحياد الكربوني في دورة حياة منتجاتها بحلول 2050.

وواجهت "نيسان" سلسلة مشكلات في السنوات الأخيرة، انطلاقاً من تراجع الطلب حتّى قبل الوباء، وصولاً إلى توقيف رئيسها السابق كارلوس غصن وهربه من اليابان.

وبعدما تخلّفت عن منافسيها خلال الوباء، بدأ أدائها يتحسّن فتضاعفت أرباحها الصافية المتوقّعة للعام بأكمله بثلاث مرّات، رغم تداعيات النقص في الشرائح الإلكترونية.

وقال رئيس التنفيذي للشركة ماكوتو أوشيدا في بيان إنّ الخطة طويلة الأمد الّتي أُعلِنَت الاثنين "ستحوّل نيسان إلى شركة مستديمة".

وخطت شركات عديدة خطوات مشابهة مثل "فولفو" السويدية الّتي تعهّدت بتحويل كل مبيعاتها بعيداً عن السيارات التقليديّة الّتي تعمل بالوقود بحلول عام 2030، فيما حدّدت "هوندا" اليابانية الهدف ذاته بحلول عام 2040.

بدورها تشير "تويوتا" إلى أنّ جميع السيارات الّتي تبيعها في أوروبا ستكون كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030، فيما تهدف إلى أن تكون هذه النسبة 70% في أمريكا الشمالية و100% في الصين بحلول 2035.

وأكّدت "نيسان" أنّ 20 طرازاً من سياراتها الكهربائية الجديدة سيصل إلى الأسواق في السنوات الخمس المقبلة، وحدّدت هدفاً بأن تشكّل السيارات الكهربائية 75% من مبيعاتها في أوروبا حتى عام 2026 المالي.

وشدّدت الشركة اليابانية على أنّها ستستثمر تريليوني ين (17.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتسريع التحوّل إلى الكهرباء، فيما تهدف إلى إطلاق مركبات كهربائية ببطاريات ملكيتها مسجّلة باسمها بحلول عام 2028.

ويزداد التحوّل إلى المركبات الكهربائية والهجينة في ظل القلق حيال التغيُّر المناخي، فيما تتحرّك بريطانيا لمنع المبيعات الجديدة لسيارات الديزل والبنزين في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2030.

وحالياً تبلغ نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا نحو 10%، وفي الولايات المتحدة 2% فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us